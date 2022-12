Mercato - PSG : Rêve de longue date du Qatar, il choisit le FC Barcelone

Thomas Bourseau

À la prochaine intersaison, N’Golo Kanté devrait devenir agent libre comme ce fut le cas l’été dernier de son compère Paul Pogba en Équipe de France. Et comme Pogba, Kanté devrait snober le PSG, mais pour sa part s’engager en faveur du FC Barcelone et non de la Juventus.

N’Golo Kanté est une piste de longue date du Qatar. Avant même son transfert à Chelsea en 2016, quelques semaines après le sacre de Leicester City en Premier League, les propriétaires qataris du PSG auraient cultivé le désir de mettre la main sur celui qui allait devenir champion du monde en 2018. Finalement, Kanté a signé à Chelsea où son contrat prendra fin à l’issue de la saison. La chance du PSG ? The Athletic affirmait ces derniers mois que le PSG se tenait prêt pour accueillir N’Golo Kanté.

Mercato - PSG : Ça se confirme pour le transfert de Keylor Navas https://t.co/LBmQotHoau pic.twitter.com/ebSawkRmpP — le10sport (@le10sport) December 20, 2022

Le FC Barcelone penserait à Kanté pour remplacer Busquets

Pour autant, le FC Barcelone semblerait avoir une longueur d’avance sur le PSG. C’est du moins l’information communiquée par SPORT . À en croire le quotidien catalan, le comité de direction du Barça voudrait rapidement être fixé pour la succession de Sergio Busquets qui quittera le club culé à l’issue de la saison. Le profil de N’Golo Kanté plairait au FC Barcelone. Et il semblerait que ce sentiment soit totalement réciproque.

Le PSG recalé par Kanté, il met la pression sur le Barça pour un pré-contrat