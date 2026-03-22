Mercato - PSG : «Mal traité» à Paris, il balance sur son transfert !

Alexis Brunet

Il y a quelques saisons, le PSG avait fait venir un joueur très prometteur avec l’espoir qu’il passe un cap du côté de Paris. Malheureusement cela n’est jamais arrivé et ce dernier ne s’est jamais imposé dans la capitale. Après son départ, il n’a d’ailleurs pas hésité à critiquer le champion de France, et il a notamment affirmé qu’il avait été mal traité.

Rejoindre le PSG est une chose, s’y imposer en est une autre. Le club de la capitale fait partie des plus grosses écuries du monde et forcément pour y devenir titulaire il faut prouver que l'on en a les capacités. Certains joueurs n’y arrivent pas, mais pour d’autres c’est encore pire. En 2016, le champion de France avait notamment fait venir un attaquant qui deviendra par la suite l’un des plus gros flops parisiens.

« Si j’avais voulu, je serais resté à Madrid » Pour renforcer son attaque, le PSG avait décidé d’aller piocher du côté du Real Madrid en 2016. Persuadé de réaliser une très bonne affaire, le club de la capitale avait signé un chèque de 25M€ pour faire venir Jésé Rodriguez. Alors très prometteur en Espagne, ce dernier ne s’était jamais imposé à Paris qu’il a quitté en 2021 après de nombreux prêts. En 2024, il était d’ailleurs revenu sur son arrivée en France lors d’un entretien sur la chaîne du youtubeur Mowlihawk. « Si j’avais voulu, je serais resté à Madrid, mais l’option du PSG est apparue. En plus, je n’avais pas beaucoup de temps de jeu, et j’ai pensé qu’à Paris j’allais jouer. Il y avait Unai Emery en coach, c’est lui qui m’a appelé. Le Real Madrid avait beaucoup recruté, moi je voulais aller à l’Euro, j’étais à deux doigts d’aller au Mondial 2014 au Brésil. Del Bosque allait m’appeler mais je m’étais blessé. En plus, le PSG me payait beaucoup plus. Et dis-toi qu’au Real Madrid je gagnais déjà beaucoup. La première fois que j’ai vu un million d’euros sur mon compte, je me suis dit : "Tout ça juste pour marquer des buts ?" »