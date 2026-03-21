Mercato - PSG : «Aucun joueur ne m’a jamais dit vouloir partir», la déclaration qui relance un transfert à Paris

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, le PSG pourrait bien frapper un grand coup. En effet, le club de la capitale serait déterminé à massivement régénérer son effectif et Luis Campos a plusieurs pistes. Toutefois, un joueur dans le viseur parisien n’aurait pas vraiment l’intention de quitter son équipe actuelle, si l’on en croit son entraîneur.

Le mercato estival 2026 sera déterminant pour le PSG. Après l’arrivée d’un seul joueur de champ en 2025 (Illia Zabarnyi), le club de la capitale aura besoin de faire venir de nouvelles forces vives, d’autant plus qu’avec la Coupe du monde, certains Parisiens vont reprendre le chemin de l’entraînement assez tard. Le champion de France aurait d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mène à un joueur évoluant en Premier League.

Mercato - PSG : Fin de carrière pour une légende du club, son remplaçant arrive ? https://t.co/1WZ0Eq9sEv — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« Aucun joueur ne m'a jamais dit vouloir partir cet été » D’après les informations de L’Équipe, le PSG aurait des vues sur le milieu de terrain de Chelsea Enzo Fernandez. Ce dernier est sous contrat jusqu’en 2032 avec les Blues mais il pourrait se laisser tenter par une nouvelle aventure, lui qui est arrivé en Angleterre en 2023 en provenance du Benfica Lisbonne. Toutefois, à en croire Liam Rosenior, l’international argentin n’aurait pas demandé à s’en aller. « J'ai une relation très étroite avec Enzo et les autres. Nous parlons de tout : du football, des contrats, mais aussi de leur vie privée et de leurs enfants. Depuis que je suis ici, aucun joueur ne m'a jamais dit vouloir partir cet été. Fernandez et Palmer se sentent bien. »