Mercato - OM : Marseille va perdre son meilleur joueur, «c'est une réelle possibilité»

Alexis Brunet

Lors du prochain mercato estival, l’OM sera à coup sûr l’un des clubs les plus actifs. La formation phocéenne va chercher à dégraisser son effectif, mais également à faire quelques emplettes. Marseille pourrait également perdre son meilleur joueur, en tout cas il existe clairement une possibilité. Ce dernier pourrait rejoindre un championnat qu’il connait déjà.

Que va donner la fin de saison de l’OM ? Éliminé de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le club phocéen n’a plus que la Ligue 1 à jouer. Actuellement troisièmes du championnat, les partenaires de Leonardo Balerdi sont bien placés pour arracher une qualification en C1, mais il faudra notamment faire attention à l’OL qui est seulement à deux points des Marseillais.

Mercato - PSG : «Ils m'ont manqué de respect», ce joueur a réglé ses comptes avec son entraineur avant de rejoindre l'OM ! https://t.co/Zqv2gTC2pf — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

Une grosse perte lors du mercato pour l’OM ? Après cette saison, l’OM devra gérer au mieux le mercato estival. Arrivé il y a quelques semaines, Habib Beye souhaitera sans doute modeler son effectif comme il le veut, mais le technicien marseillais pourrait également perdre un joueur très important. En effet, selon le journaliste espagnol Gonzalo Alvarez, qui s’est exprimé dans l’émission El bar de Sique Rodríguez, Mason Greenwood pourrait quitter le sud de la France dans les prochains mois, pour prendre la direction de l’Espagne. « Il a vécu à Madrid il y a deux ans. Il est ravi. Il adore Madrid. Il s'y est fait de bons amis. Il aime l'idée de pouvoir revenir, même s'il a aussi la possibilité de retourner chez lui, c'est-à-dire à Manchester United. Nous verrons ce qui se passera. De Marseille, on me dit qu'il y a une réelle possibilité que Greenwood rejoigne l'Atlético de Madrid. »