Mercato - PSG : «Ils m'ont manqué de respect», ce joueur a réglé ses comptes avec son entraineur avant de rejoindre l'OM !

Amadou Diawara

Arrivé au PSG lors de l'été 2000, cet ancien joueur français a défendu les couleurs du club rouge et bleu pendant quatre saisons. Par la suite, il a signé à l'OM durant l'intersaison 2004, et a fini sa carrière en Espagne. Avant de migrer vers Marseille, cet ex-défenseur a eu l'occasion de s'expliquer avec l'entraineur parisien de l'époque.

Formé au RC Lens, Frédéric Dehu a tenté une aventure à l'étranger lors de l'été 1999. En effet, l'ancien défenseur central a signé au FC Barcelone, où il a évolué pendant une saison. A l'intersaison 2000, Frédéric Dehu est revenu dans l'hexagone, plus précisément à Paris. L'ex-international français ayant rejoint le PSG pour une somme proche de 6M€. Et quatre années plus tard, Frédéric Dehu est devenu un nouveau joueur de l'OM, ayant migré vers Marseille librement et gratuitement, alors que son contrat était arrivé à son terme. Après avoir ddéfendu les couleurs phocéennes pendant deux saisons, le natif de Villeparisis a terminé sa carrière en Espagne, du côté de Levante.

Quand le PSG a recruté un «beau gosse», la réaction de son coéquipier est lunaire ! https://t.co/xnniM9vkMc — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«On n'achète pas le respect avec de l'argent» Transféré du PSG à l'OM il y a près de 22 ans, Frédéric Dehu a été pris en grippe par les supporters parisiens lors de la finale de la Coupe de France 2004 face à Châteauroux. En effet, l'ex-capitaine du club rouge et bleu a été copieusement sifflé par les fans franciliens le 29 mai de cette année-là au Stade de France, et ce, même s'il a soulevé le trophée avec son équipe.