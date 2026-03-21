Mercato - PSG : «Ils m'ont manqué de respect», ce joueur a réglé ses comptes avec son entraineur avant de rejoindre l'OM !

Arrivé au PSG lors de l'été 2000, cet ancien joueur français a défendu les couleurs du club rouge et bleu pendant quatre saisons. Par la suite, il a signé à l'OM durant l'intersaison 2004, et a fini sa carrière en Espagne. Avant de migrer vers Marseille, cet ex-défenseur a eu l'occasion de s'expliquer avec l'entraineur parisien de l'époque.
Formé au RC Lens, Frédéric Dehu a tenté une aventure à l'étranger lors de l'été 1999. En effet, l'ancien défenseur central a signé au FC Barcelone, où il a évolué pendant une saison. A l'intersaison 2000, Frédéric Dehu est revenu dans l'hexagone, plus précisément à Paris. L'ex-international français ayant rejoint le PSG pour une somme proche de 6M€. Et quatre années plus tard, Frédéric Dehu est devenu un nouveau joueur de l'OM, ayant migré vers Marseille librement et gratuitement, alors que son contrat était arrivé à son terme. Après avoir ddéfendu les couleurs phocéennes pendant deux saisons, le natif de Villeparisis a terminé sa carrière en Espagne, du côté de Levante.
«On n'achète pas le respect avec de l'argent»
Transféré du PSG à l'OM il y a près de 22 ans, Frédéric Dehu a été pris en grippe par les supporters parisiens lors de la finale de la Coupe de France 2004 face à Châteauroux. En effet, l'ex-capitaine du club rouge et bleu a été copieusement sifflé par les fans franciliens le 29 mai de cette année-là au Stade de France, et ce, même s'il a soulevé le trophée avec son équipe.
«Je peux partir la tête haute»
Le lendemain de cette finale, Frédéric Dehu a eu l'occasion de s'expliquer avec Vahid Halilhodzic, et ce, sur le plateau de Téléfoot. « On n'achète pas le respect avec de l'argent », avait lancé l'ex-coach du PSG sur TF1. « Ils m'ont manqué de respect. Je pense avoir rempli mon contrat et je peux partir la tête haute », avait répondu le joueur. En mauvais termes avec Vahid Halilhodzic, Frédéric Dehu s'était engagé pour une durée de deux saisons avec l'ennemi juré : l'OM.