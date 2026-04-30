Mercato - PSG : Luis Enrique prépare déjà un départ pour cet été ? La réponse cash lâchée par un journaliste

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Alors qu’on parle des potentielles arrivées au PSG cet été, l’effectif de Luis Enrique devrait également enregistrer certains départs. Quels seront les joueurs qui feront leurs valises durant l’intersaison ? Ces derniers mois, on a pu parler d’un départ de Lucas Beraldo. Est-ce toujours d’actualité quand on voit la récente exposition du Brésilien avec le PSG ?

Lucas Beraldo est aujourd’hui toujours un joueur du PSG. Le fait est qu’au cours des derniers mois, le Brésilien aurait demandé à plusieurs reprises de quitter le club de la capitale. En vain. Le voilà encore à Paris, où il a dernièrement pris la lumière pour ses performances en tant que milieu de terrain. Repositionné dans l’entrejeu par Luis Enrique, Beraldo a fait forte impression. Une manœuvre pour l’exposer et mieux le vendre cet été ?

Beraldo sur le départ ? Sur le plateau de L’Equipe de Greg, il a été question du repositionnement de Lucas Beraldo au milieu de terrain au PSG. C’est alors que Loïc Tanzi a été interrogé sur une possible manoeuvre afin de faciliter un transfert du Brésilien pour cet été. Le journaliste de L’Equipe a été très clair à propos de Beraldo et de son avenir avec le club de la capitale, lâchant : « Le PSG le met là et le fait jouer pour le vendre à la fin de la saison ? Ah non, il vient de prolonger ».