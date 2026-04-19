Mercato - PSG : Luis Enrique l'adore, Mayulu va prolonger à Paris ?

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2027 avec le PSG, Senny Mayulu a débuté les négociations avec sa direction pour rempiler. Toutefois, les discussions ne se sont pas bien passées au départ. Après une période de flottement, les échanges se sont apaisés. A tel point qu'une prolongation serait toujours possible.

Formé au PSG, Senny Mayulu a gravi les échelons à une vitesse impressionnante. Utilisé dans la rotation, le crack de 19 ans sait exploiter le peu de temps de jeu offert par Luis Enrique. En effet, Senny Mayulu s'illustre lorsque son entraineur fait appel à lui. Ce qui n'a pas échappé à la direction du PSG, qui tient à le récompenser en lui offrant un nouveau contrat.

Le PSG va réaliser un gros mercato ? Luis Enrique pose une condition très précise ! https://t.co/Za3UnTMSjd — le10sport (@le10sport) April 19, 2026

PSG : La prolongation de Mayulu est toujours sur la table Pour sécuriser l'avenir de Senny Mayulu, qui est en fin de contrat le 30 juin 2027, les hautes sphères du PSG ont lancé les pourparlers pour le prolonger. Toutefois, comme révélé par L'Equipe, il y a eu une période de flottement dans les négociations au début de l'année. En effet, le PSG a « douté » et « s’est impatienté » avant que les discussions ne redémarrent. Et aujourd'hui, le renouvellement de contrat de Senny Mayulu est toujours sur la table, le dossier ayant « repris un cours plus apaisé ». Le PSG étant conscient de ce que représente son numéro 24 : c'est « un joueur formé au club, capable d’entrer dans plusieurs rôles et, surtout, doté d’un état d’esprit irréprochable ». D'ailleurs, Luis Enrique ne manquerait jamais une occasion de valoriser son profil.