Mercato - PSG : Luis Enrique fait un aveu après ce transfert, «c'est moi qui l'ai recruté»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG s'était montré discret sur le mercato, mais ce fut clairement un choix de Luis Enrique qui est depuis son arrivée l'homme qui prend les décisions sur le marché des transferts. D'ailleurs, il l'a parfaitement assumé lors de son dernier passage en conférence de presse.

Lors du précédent mercato estival, le PSG a pris la décision de vendre Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. Un choix qui a pu surprendre compte tenu de la fin de saison exceptionnelle du portier italien qui a largement contribué à la victoire en Ligue des champions. Pour le remplacer, le PSG a décidé de recruter Lucas Chevalier, grand espoir du poste en France. Quasiment 50M€, bonus compris, ont été investis par le club de la capitale, mais ce transfert ressemble à un échec puisque Matvey Safonov a repris le poste de titulaire. Une situation qui n'a pas empêché Lucas Chavalier d'être convoqué en équipe de France, ce qui soulage Luis Enrique qui rappelle que c'est lui qui l'a recruté.

🔴🔵Le groupe avait un respect immense pour Donnarumma. 🧤



Ils savent qu'intrinsèquement, Safonov et Chevalier n'ont pas ses aptitudes.



Mais ils mesurent désormais que le Russe ne sera pas un frein dans leur quête de 2nd étoile.



(L’EQUIPE) pic.twitter.com/24j7sqRmrV — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) March 18, 2026

Luis Enrique évoque le recrutement de Chevalier « Le numéro 2, le numéro 3, qui l'a dit ça ? Toi ou le coach ? Tu es sûr qu'il (Didier Deschamps) a dit ça ? (La journaliste confirme que c'est bien le cas). Ok, ok. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis très content, vraiment très content, de voir Chevalier dans la liste. Parce que pour moi, il le mérite », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.