Mercato - PSG : Luis Enrique fait un aveu après ce transfert, «c'est moi qui l'ai recruté»

L'été dernier, le PSG s'était montré discret sur le mercato, mais ce fut clairement un choix de Luis Enrique qui est depuis son arrivée l'homme qui prend les décisions sur le marché des transferts. D'ailleurs, il l'a parfaitement assumé lors de son dernier passage en conférence de presse.
Lors du précédent mercato estival, le PSG a pris la décision de vendre Gianluigi Donnarumma qui s'est engagé avec Manchester City. Un choix qui a pu surprendre compte tenu de la fin de saison exceptionnelle du portier italien qui a largement contribué à la victoire en Ligue des champions. Pour le remplacer, le PSG a décidé de recruter Lucas Chevalier, grand espoir du poste en France. Quasiment 50M€, bonus compris, ont été investis par le club de la capitale, mais ce transfert ressemble à un échec puisque Matvey Safonov a repris le poste de titulaire. Une situation qui n'a pas empêché Lucas Chavalier d'être convoqué en équipe de France, ce qui soulage Luis Enrique qui rappelle que c'est lui qui l'a recruté.
Luis Enrique évoque le recrutement de Chevalier
« Le numéro 2, le numéro 3, qui l'a dit ça ? Toi ou le coach ? Tu es sûr qu'il (Didier Deschamps) a dit ça ? (La journaliste confirme que c'est bien le cas). Ok, ok. Ce que je peux dire sur ce sujet, c'est que je suis très content, vraiment très content, de voir Chevalier dans la liste. Parce que pour moi, il le mérite », confie-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier est clair parce que je suis l'entraîneur qui l'a recruté»
« Et mon avis sur le niveau de Lucas Chevalier est clair parce que je suis l'entraîneur qui l'a recruté. Et mon avis n'a pas changé. Et je me répète, je suis très, très content de voir Lucas Chevalier (en équipe de France). Et je ferais la même chose si j'étais l'entraîneur de la France ou si j'étais l'entraîneur de l'Espagne. Et avoir de la confiance, je pense que c'est un signal très positif pour les joueurs, bien sûr », ajoute Luis Enrique.