Mercato - PSG - «L'OM a toujours été le club de mes rêves» : La trahison qui n'a jamais été acceptée !

Ayant évolué pendant deux saisons au PSG, ce joueur a affirmé qu'il était « Parisien à 300% » avant de signer à l'OM quelques semaines plus tard. Et à son arrivée à Marseille, il a même annoncé qu'il avait toujours rêvé de rejoindre le club phocéen. Un scénario qui a dégouté son ancien coach du côté du PSG.
En janvier 2002, Fabrice Fiorèse a quitté l'En Avant Guingamp. En effet, l'ancien attaquant a signé au PSG. Et alors qu'il disputait sa deuxième saison à Paris, Fabrice Fiorèse a rempilé, et ce, juste après avoir clamé son amour pour le club. « Je me sens super à l'aise au PSG, je demeure parisien à 300% », avait-il déclaré. Malgré tout, l'ex-pensionnaire de l'OL s'est engagé en faveur de l'OM quelques semaines plus tard.
«Je demeure parisien à 300%»
Dans les ultimes instants du mercato estival 2004, Fabrice Fiorèse a créé la surprise en rejoignant l'OM. Et à son arrivée à l'aéroport de Marseille, il a lâché une annonce fracassante, qui n'a pas dû plaire aux supporters du PSG : « L'OM a toujours été le club de mes rêves ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Vahid Halilhodzic, l'entraineur parisien de l'époque. « C'est une situation que je n'aurais jamais imaginée, surtout de la part de Fabrice Fiorèse. Cette nuit, quand je suis rentré chez moi à 1 heure, je vous le dis franchement, j'ai vomi », a-t-il regretté lors d'un entretien accordé au Parisien.
«Cette nuit, quand je suis rentré chez moi, j'ai vomi»
Lors du même été, Frédéric Dehu avait également quitté le PSG pour rejoindre l'ennemi numéro un : l'OM. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'ex-capitaine du club parisien avait signé librement et gratuitement à Marseille. Ce qui n'avait pas plu non plus à Vahid Halilhodzic. « On n'achète pas le respect avec de l'argent », avait-il lancé sur le plateau de Téléfoot au lendemain de la victoire du PSG face à Châteauroux en finale de la Coupe de France (1-0, le 29 mai 2004). Et Frédéric Dehu n'avait pas manqué de lui répondre sur TF1 : « Ils m'ont manqué de respect. Je pense avoir rempli mon contrat et je peux partir la tête haute ».