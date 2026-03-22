Mercato - PSG - «L'OM a toujours été le club de mes rêves» : La trahison qui n'a jamais été acceptée !

Amadou Diawara

Ayant évolué pendant deux saisons au PSG, ce joueur a affirmé qu'il était « Parisien à 300% » avant de signer à l'OM quelques semaines plus tard. Et à son arrivée à Marseille, il a même annoncé qu'il avait toujours rêvé de rejoindre le club phocéen. Un scénario qui a dégouté son ancien coach du côté du PSG.

En janvier 2002, Fabrice Fiorèse a quitté l'En Avant Guingamp. En effet, l'ancien attaquant a signé au PSG. Et alors qu'il disputait sa deuxième saison à Paris, Fabrice Fiorèse a rempilé, et ce, juste après avoir clamé son amour pour le club. « Je me sens super à l'aise au PSG, je demeure parisien à 300% », avait-il déclaré. Malgré tout, l'ex-pensionnaire de l'OL s'est engagé en faveur de l'OM quelques semaines plus tard.

Quand le PSG a recruté un «beau gosse», la réaction de son coéquipier est lunaire ! https://t.co/xnniM9vkMc — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

«Je demeure parisien à 300%» Dans les ultimes instants du mercato estival 2004, Fabrice Fiorèse a créé la surprise en rejoignant l'OM. Et à son arrivée à l'aéroport de Marseille, il a lâché une annonce fracassante, qui n'a pas dû plaire aux supporters du PSG : « L'OM a toujours été le club de mes rêves ». Ce qui n'a pas manqué de faire réagir Vahid Halilhodzic, l'entraineur parisien de l'époque. « C'est une situation que je n'aurais jamais imaginée, surtout de la part de Fabrice Fiorèse. Cette nuit, quand je suis rentré chez moi à 1 heure, je vous le dis franchement, j'ai vomi », a-t-il regretté lors d'un entretien accordé au Parisien.