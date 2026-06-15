Équipe de France : Le «souvenir douloureux» qui hante Ousmane Dembélé

L’équipe de France s’apprête à lancer sa Coupe du monde. Au MetLife Stadium dans le New Jersey, les Bleus affronteront le Sénégal mardi. L’occasion pour Ousmane Dembélé de montrer son nouveau statut acquis au PSG et notamment récompensé d’un Ballon d’or, lui qui garde un souvenir amer de certaines compétitions sous le maillot tricolore.
Entre Ousmane Dembélé et l’équipe de France, c’est une Coupe du monde et une Ligue des nations remportées. Néanmoins, « Dembouz » a toujours eu des rôles secondaires dans ces conquêtes. Lorsque Dembélé a joui d’une place de titulaire, il n’a pas été sous le feu des projecteurs. Pendant la Coupe du monde 2022, il a été le pendant de Kylian Mbappé dans l’autre couloir, mais dans un rôle plus défensif que le soulier d’or de la compétition avec ses 8 buts. Lors de la finale perdue face à l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), Dembélé est sorti avant la mi-temps.
La «grande frustration» du Mondial 2022 habite toujours Dembélé
Une « grande frustration » anime Ousmane Dembélé au sujet de cette finale du Mondial au Qatar d’après RMC Sport. Ses tâches défensives semblent en être la cause puisqu’il ne pouvait pas pleinement s’exprimer sur le front offensif. Passé au travers de sa finale, le Ballon d’or 2025 garde un « souvenir douloureux » de ce changement opéré par Didier Deschamps. D’autant plus que lors de la compétition qui a suivi à l’Euro 2024, il n’avait pas été un élément incontournable de la campagne des Bleus jusqu’en demi-finale.
«Ça, ça nous a fait mal en plus tout le monde nous attendait sur Paris»
D’ailleurs, Ousmane Dembélé a profité d’une interview croisée avec le rappeur Ninho pour Billboard la semaine dernière dans l’optique de communiquer son ressenti sur cet échec très difficile à vivre du Mondial 2022. « Coupe du monde 2022, on a perdu contre l'Argentine. Ça, ça nous a fait mal en plus tout le monde nous attendait sur Paris. Le lendemain, franchement tu n'as plus envie de regarder du foot. Ce n'est pas facile. J'ai pu perdre des matchs comme des demi-finales ou des quarts de finale de Ligue des champions, mais quand après tu la gagnes, la victoire est encore plus belle ».