Équipe de France : Le «souvenir douloureux» qui hante Ousmane Dembélé

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France s’apprête à lancer sa Coupe du monde. Au MetLife Stadium dans le New Jersey, les Bleus affronteront le Sénégal mardi. L’occasion pour Ousmane Dembélé de montrer son nouveau statut acquis au PSG et notamment récompensé d’un Ballon d’or, lui qui garde un souvenir amer de certaines compétitions sous le maillot tricolore.

Entre Ousmane Dembélé et l’équipe de France, c’est une Coupe du monde et une Ligue des nations remportées. Néanmoins, « Dembouz » a toujours eu des rôles secondaires dans ces conquêtes. Lorsque Dembélé a joui d’une place de titulaire, il n’a pas été sous le feu des projecteurs. Pendant la Coupe du monde 2022, il a été le pendant de Kylian Mbappé dans l’autre couloir, mais dans un rôle plus défensif que le soulier d’or de la compétition avec ses 8 buts. Lors de la finale perdue face à l’Argentine (3-3 puis 2-4 aux tirs au but), Dembélé est sorti avant la mi-temps.

La «grande frustration» du Mondial 2022 habite toujours Dembélé Une « grande frustration » anime Ousmane Dembélé au sujet de cette finale du Mondial au Qatar d’après RMC Sport. Ses tâches défensives semblent en être la cause puisqu’il ne pouvait pas pleinement s’exprimer sur le front offensif. Passé au travers de sa finale, le Ballon d’or 2025 garde un « souvenir douloureux » de ce changement opéré par Didier Deschamps. D’autant plus que lors de la compétition qui a suivi à l’Euro 2024, il n’avait pas été un élément incontournable de la campagne des Bleus jusqu’en demi-finale.