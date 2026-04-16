Mercato - PSG : Les clubs de Ligue 1 bientôt envahis par des Parisiens ? L’incroyable annonce

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a radicalement changé de position sur le marché des transferts. Fini avec les transferts stratosphériques, place à la construction d’un effectif qui laisse également la part belle aux jeunes du centre de formation. Et ça pourrait bien continuer comme ça...
Non, le PSG n’a pas fermé les vannes. L’argent dépensé par les Parisiens lors des dernières périodes de mercato est toujours assez conséquent, mais il est ciblé sur des profils précis et jeunes, comme Désiré Doué ou João Neves. Et c’est un succès total, comme le témoigne la première victoire parisienne en Ligue des Champions.
« Cette équipe a été créée pour durer dans le temps »
Cette politique laisse également la place à la jeunesse, avec Luis Enrique qui n’hésite pas à lancer des joueurs depuis qu’il est au PSG. Là encore c’est un grand succès, comme on l’a vu avec Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Et selon Javier Pastore, ce n’est que le début ! « Cette équipe a été créée pour durer dans le temps. Les dirigeants n’ont pas acheté des joueurs pour les faire jouer un ou deux ans et les changer dans la foulée » a expliqué l’ancien numéro 10 du club, dans un entretien accordé au Parisien.
« Dans les prochaines années, la moitié des clubs français aura dans son effectif des joueurs issus du centre de formation du PSG »
« Ils ont recruté des très jeunes joueurs ambitieux qui sont entraînés par un coach qui travaille super bien et qui a des résultats. Des nouveaux joueurs vont également arriver en provenance du centre de formation » a poursuivi Pastore, persuadé que la formation parisienne va envahir la Ligue 1. « Je pense que dans les prochaines années, la moitié des clubs français aura dans son effectif des joueurs issus du centre de formation du PSG. Je ne vois pas pourquoi le PSG ne continuerait pas à évoluer à ce niveau lors des prochaines saisons ».