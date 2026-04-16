Mercato - PSG : Les clubs de Ligue 1 bientôt envahis par des Parisiens ? L’incroyable annonce

Axel Cornic

Avec l’arrivée de Luis Enrique, le Paris Saint-Germain a radicalement changé de position sur le marché des transferts. Fini avec les transferts stratosphériques, place à la construction d’un effectif qui laisse également la part belle aux jeunes du centre de formation. Et ça pourrait bien continuer comme ça...

Non, le PSG n’a pas fermé les vannes. L’argent dépensé par les Parisiens lors des dernières périodes de mercato est toujours assez conséquent, mais il est ciblé sur des profils précis et jeunes, comme Désiré Doué ou João Neves. Et c’est un succès total, comme le témoigne la première victoire parisienne en Ligue des Champions.

Daniel Riolo, son coup de gueule qui concerne le PSG : «C’est scandaleux» https://t.co/vCdcEqQidK — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

« Cette équipe a été créée pour durer dans le temps » Cette politique laisse également la place à la jeunesse, avec Luis Enrique qui n’hésite pas à lancer des joueurs depuis qu’il est au PSG. Là encore c’est un grand succès, comme on l’a vu avec Senny Mayulu ou encore Ibrahim Mbaye. Et selon Javier Pastore, ce n’est que le début ! « Cette équipe a été créée pour durer dans le temps. Les dirigeants n’ont pas acheté des joueurs pour les faire jouer un ou deux ans et les changer dans la foulée » a expliqué l’ancien numéro 10 du club, dans un entretien accordé au Parisien.