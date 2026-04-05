Mercato - PSG : Le transfert de «l’un des meilleurs du monde» bouclé grâce à un énorme malaise ?

Le PSG devrait vivre un été 2026 plutôt animé. En quête de nouveaux renforts sur le mercato, le club de la capitale a déjà activé plusieurs pistes. Les dirigeants parisiens pourraient notamment profiter d’un énorme malaise à l’étranger pour boucler le transfert d’un joueur jugé comme « l’un des meilleurs du monde » à son poste.
Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale, ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, voudrait offrir à Luis Enrique plus de profondeur dans son effectif. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu seraient notamment sur les traces d’un champion du monde.
Le PSG est bien sur les traces d'un champion du monde
Comme le confirme TEAMtalk, l’intérêt du PSG pour Enzo Fernandez serait réel. L’international argentin serait également suivi de près par le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Arabie Saoudite. Chelsea, de son côté, serait déterminé à l’idée de conserver le milieu de terrain de 25 ans, considéré comme « l’un des meilleurs du monde » à son poste. Seulement, le gros malaise qui s’est installé entre les Blues et Enzo Fernandez pourrait finir par pousser le joueur à reconsidérer son avenir à Londres.
Chelsea se livre encore sur le cas Enzo Fernandez
Chelsea n’a pas apprécié la sortie de l’Argentin, qui avait avoué rêver de vivre à Madrid un jour. En conséquence, le club de Premier League l’a écarté du groupe pour deux matchs. Javier Pastore, ancien du PSG et agent d’Enzo Fernandez, avait alors qualifié cette sanction d’injuste. « Je n’ai pas de commentaire à faire sur l’opinion d’une autre personne (Javier Pastore). Enzo sait ce que je pense de lui. C’était fantastique de le voir présent aujourd’hui pour supporter les joueurs. On va de l’avant et on essaye de bien terminer la saison, a confié le coach anglais. Comme je l’ai dit hier, les conversations que j’ai en privé avec mes joueurs, que ce soit Enzo ou un autre, sur ce genre de sujet, restent entre nous. Le vestiaire, c’est sacré » a alors répondu Liam Rosenior. Le PSG, de son côté, se tiendrait à l’affût de la situation du joueur, sous contrat jusqu’en juin 2032 à Chelsea.