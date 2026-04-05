Mercato - PSG : Le transfert de «l’un des meilleurs du monde» bouclé grâce à un énorme malaise ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un été 2026 plutôt animé. En quête de nouveaux renforts sur le mercato, le club de la capitale a déjà activé plusieurs pistes. Les dirigeants parisiens pourraient notamment profiter d’un énorme malaise à l’étranger pour boucler le transfert d’un joueur jugé comme « l’un des meilleurs du monde » à son poste.

Le PSG risque de vivre un mercato plutôt animé cet été. Le club de la capitale, ennuyé par quelques pépins physiques cette saison, voudrait offrir à Luis Enrique plus de profondeur dans son effectif. Les dirigeants parisiens auraient donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu seraient notamment sur les traces d’un champion du monde.

Mercato - PSG : «C’est incroyablement difficile», un coup de froid est lâché pour le transfert d’une star ? https://t.co/x4YY3FJNZ1 — le10sport (@le10sport) April 5, 2026

Le PSG est bien sur les traces d'un champion du monde Comme le confirme TEAMtalk, l’intérêt du PSG pour Enzo Fernandez serait réel. L’international argentin serait également suivi de près par le Real Madrid, le Bayern Munich et l’Arabie Saoudite. Chelsea, de son côté, serait déterminé à l’idée de conserver le milieu de terrain de 25 ans, considéré comme « l’un des meilleurs du monde » à son poste. Seulement, le gros malaise qui s’est installé entre les Blues et Enzo Fernandez pourrait finir par pousser le joueur à reconsidérer son avenir à Londres.