Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été déjà annoncé ?

Le PSG pourrait bien réserver un mercato estival 2026 relativement agité, et notamment dans le sens des départs puisque plusieurs éléments semblent poussés vers la sortie. C'est le cas de jeune joueur issu du centre de formation du PSG et dont le transfert est déjà annoncé puisqu'il n'a pas réussi à tomber d'accord avec les dirigeants pour sa prolongation de contrat.
À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Les spéculations vont déjà bon train à ce sujet depuis plusieurs semaines, et notamment en ce qui concerne les départs programmés par la direction du club de la capitale. Lucas Chevalier est notamment concerné étant donné que l'ancien gardien du LOSC a basculé dans un rôle de numéro deux derrière Matvey Safonov, mais un titi issu du centre de formation du PSG pourrait lui aussi être poussé au départ : Senny Mayulu (19 ans), qui aurait refusé les dernières offres de prolongation de contrat qui lui ont été proposées.
« Je ne serais pas surpris qu'ils le vendent »
Benoit Trémoulinas a récemment évoqué une vente de Mayulu cet été sur La Chaine L’EQUIPE : « Mayulu avec ce qu’il a fait, il y a quand même une belle proposition. Quand je vois qu’ils ne sont pas tombés d’accord sur l’aspect financier, ça tic un petit peu. Clairement, je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende cet été parce qu’ils savent que derrière il y a d’autres jeunes qui vont arriver. Je ne serais pas surpris que s’ils ne trouvent pas de compromis… A chaque fois on se posait des questions et on était déçus que les Titis parisiens ne jouaient pas. Là il a joué, il a marqué des buts. S’il n’y a pas de compromis ils le vendront », a indiqué l'ancien latéral gauche au sujet de la jeune pépite du PSG.
« Le point de non-retour semble atteint »
Et le journaliste du Parisien Dominique Séverac a confirmé la tendance d'une séparation entre Senny Mayulu et le PSG, dans un chat avec les internautes : « Par expérience, le PSG peut accepter une contre-proposition mais pas deux. C’est ce qui est en train de provoquer le départ de Senny Mayulu en fin de saison. Le club n’apprécie pas qu’il ait refusé trois propositions. Le point de non-retour semble atteint », a-t-il indiqué. Voilà qui parait donc très clair...