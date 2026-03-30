Mercato - PSG : Le premier transfert de l’été déjà annoncé ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG pourrait bien réserver un mercato estival 2026 relativement agité, et notamment dans le sens des départs puisque plusieurs éléments semblent poussés vers la sortie. C'est le cas de jeune joueur issu du centre de formation du PSG et dont le transfert est déjà annoncé puisqu'il n'a pas réussi à tomber d'accord avec les dirigeants pour sa prolongation de contrat.

À quoi faut-il s'attendre pour le prochain mercato estival du PSG ? Les spéculations vont déjà bon train à ce sujet depuis plusieurs semaines, et notamment en ce qui concerne les départs programmés par la direction du club de la capitale. Lucas Chevalier est notamment concerné étant donné que l'ancien gardien du LOSC a basculé dans un rôle de numéro deux derrière Matvey Safonov, mais un titi issu du centre de formation du PSG pourrait lui aussi être poussé au départ : Senny Mayulu (19 ans), qui aurait refusé les dernières offres de prolongation de contrat qui lui ont été proposées.

PSG : «Il faut arrêter», les accusations qui font réagir Pierre Ménès ! https://t.co/zJMIyw2Mq1 — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Je ne serais pas surpris qu'ils le vendent » Benoit Trémoulinas a récemment évoqué une vente de Mayulu cet été sur La Chaine L’EQUIPE : « Mayulu avec ce qu’il a fait, il y a quand même une belle proposition. Quand je vois qu’ils ne sont pas tombés d’accord sur l’aspect financier, ça tic un petit peu. Clairement, je ne serais pas surpris que le Paris Saint-Germain le vende cet été parce qu’ils savent que derrière il y a d’autres jeunes qui vont arriver. Je ne serais pas surpris que s’ils ne trouvent pas de compromis… A chaque fois on se posait des questions et on était déçus que les Titis parisiens ne jouaient pas. Là il a joué, il a marqué des buts. S’il n’y a pas de compromis ils le vendront », a indiqué l'ancien latéral gauche au sujet de la jeune pépite du PSG.