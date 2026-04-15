Mercato - PSG : Le «meilleur du monde» veut signer à Paris !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre des prochains mois animés sur le mercato. Le club de la capitale aimerait bien régler certains dossiers avant que la saison n’arrive à son terme. Les dirigeants parisiens travailleraient notamment sur la signature du « meilleur du monde ». Et ce dernier ne serait clairement pas contre dire oui aux Rouge-et-Bleu.

Le mercato risque d’être animé du côté du PSG cet été. Le club de la capitale aurait déjà activé de nombreuses pistes sur le marché des transferts pour renforcer son effectif. Des noms comme Enzo Fernandez (Chelsea), Eli Junior Kroupi (Bournemouth) ou encore Bruno Fernandes (Manchester United) ont été évoqués. En parallèle, les champions d’Europe 2025 aimeraient régler certains dossiers avant que la saison n’arrive à son terme. Les Rouge-et-Bleu travailleraient notamment sur une signature en particulier. Et celle-ci serait en plutôt bonne voie.

Mercato - PSG : «Tous les grands clubs le veulent», ce joueur affole l'Europe... mais vous ne le connaissez pas encore ! https://t.co/e0CFENbwDn — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

Le PSG s'active pour une grosse signature Comme le rapporte AS, Luis Enrique souhaiterait rester à la tête du PSG. Le technicien espagnol se sentirait à son aise chez les pensionnaires de la Ligue 1 et n’entendrait donc écouter aucune offre provenant de l’étranger, même celles émanantes de la Premier League. Une prolongation de trois saisons, dont une en option, serait dans les tuyaux. Le club de la capitale le considérerait comme le « meilleur entraîneur du monde » et l’un des piliers du projet sportif. En ce sens, le PSG aimerait sceller son avenir jusqu’en juin 2030.