Mercato - PSG : Le mea culpa de Bertrand Latour sur Canal+

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Disposant d'une puissance financière énorme grâce au Qatar, le PSG se veut désormais un eu plus discret sur le marché des transferts. Au cours des derniers mois, le club de la capitale n’a pas multiplié les opérations. Les recrues ont été peu nombreuses et ça n’a pas manqué de faire l’objet de critiques. Mais voilà que quelques mois plus tard, les vestes se retournent, à commencer de la part de Bertrand Latour.

Contrairement à l'OM notamment, le PSG n’a pas vraiment été très actif lors des dernières fenêtres de recrutement. Cet hiver, le club de la capitale s’est seulement renforcé avec Dro Fernandez. L’été dernier, ce sont Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin qui avaient rejoint l'effectif de Luis Enrique. Le PSG avait donc ciblé les postes à renforcer et n’a pas regardé ailleurs. Un recrutement qui a fait peur à certains, estimant que Paris avait besoin de plus de recrues pour pouvoir jouer sur tous les tableaux.

Mercato - PSG : Un Parisien retenu malgré ses galères avec Luis Enrique, «il faut qu’il s’accroche» https://t.co/P94YOFVPMd — le10sport (@le10sport) April 8, 2026

La stratégie du PSG était la bonne Les critiques ont alors fusé contre le PSG et son mercato. Celui-ci a-t-il été loupé ? Quand on voit la situation d’aujourd’hui, le club de la capitale a semble-t-il fait les bons choix. C’est ainsi que sur le plateau de Canal+, Bertrand Latour a fait son mea culpa après avoir lui aussi critiqué le recrutement du PSG : « La stratégie du PSG de recruter peu ou pas cet été et faire confiance à ceux qui avaient gagné la Ligue des Champions et à certains jeunes aussi a pu être critiquée parce que manque de profondeur de banc etc. Force est de constater, j’ai pu émettre des doutes à certains moments, que quand vous êtes en capacité d’arriver en quart de finale avec vos meilleurs joueurs ou presque quasiment tous là en plein forme, les faits donnent raison au PSG ».