Mercato - PSG : Le mea culpa de Bertrand Latour sur Canal+

Disposant d'une puissance financière énorme grâce au Qatar, le PSG se veut désormais un eu plus discret sur le marché des transferts. Au cours des derniers mois, le club de la capitale n’a pas multiplié les opérations. Les recrues ont été peu nombreuses et ça n’a pas manqué de faire l’objet de critiques. Mais voilà que quelques mois plus tard, les vestes se retournent, à commencer de la part de Bertrand Latour.
Contrairement à l'OM notamment, le PSG n’a pas vraiment été très actif lors des dernières fenêtres de recrutement. Cet hiver, le club de la capitale s’est seulement renforcé avec Dro Fernandez. L’été dernier, ce sont Lucas Chevalier, Illia Zabarnyi et Renato Marin qui avaient rejoint l'effectif de Luis Enrique. Le PSG avait donc ciblé les postes à renforcer et n’a pas regardé ailleurs. Un recrutement qui a fait peur à certains, estimant que Paris avait besoin de plus de recrues pour pouvoir jouer sur tous les tableaux.
La stratégie du PSG était la bonne
Les critiques ont alors fusé contre le PSG et son mercato. Celui-ci a-t-il été loupé ? Quand on voit la situation d’aujourd’hui, le club de la capitale a semble-t-il fait les bons choix. C’est ainsi que sur le plateau de Canal+, Bertrand Latour a fait son mea culpa après avoir lui aussi critiqué le recrutement du PSG : « La stratégie du PSG de recruter peu ou pas cet été et faire confiance à ceux qui avaient gagné la Ligue des Champions et à certains jeunes aussi a pu être critiquée parce que manque de profondeur de banc etc. Force est de constater, j’ai pu émettre des doutes à certains moments, que quand vous êtes en capacité d’arriver en quart de finale avec vos meilleurs joueurs ou presque quasiment tous là en plein forme, les faits donnent raison au PSG ».
Un prochain mercato estival agité ?
Quid maintenant du mercato estival qui arrive au PSG ? Alors qu’il n’ouvrira ses portes que dans plusieurs semaines, les rumeurs sont déjà nombreuses concernant le club de la capitale. Et voilà que cette fois, Paris pourrait se montrer actif pour offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Que ce soit en défense, au milieu, en attaque et même au poste de gardien si Lucas Chevalier venait à partir, le PSG pourrait faire venir du sang neuf. A suivre…