Mercato - PSG : Le malaise qui va profiter à Paris pour son transfert ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. En quête de renforts pour l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale a déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. La formation parisienne pourrait notamment profiter d’un certain malaise pour s’attacher les services d’un joueur en particulier.

Le PSG risque très certainement de vivre un mercato assez mouvementé cet été. Ennuyé par de nombreux pépins physiques cette saison, le club de la capitale a vraisemblablement pris conscience des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens voudraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été évoqués, de Joel Ordonez (Club Brugge) à Bruno Fernandes (Manchester United) en passant par Karim Coulibaly (Werder Bremen), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Morgan Rogers (Aston Villa) ou encore Enzo Fernandez (Chelsea). Mais ce ne serait pas tout.

Mercato - PSG : «L’un des meilleurs du monde» va bientôt signer à Paris ? https://t.co/UEQLQXpvOy — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

Le PSG active une piste... au Real Madrid ! Le PSG aurait en effet activé une autre piste... au Real Madrid ! Les champions d’Europe 2025 se tiendraient en effet à l’affut de la situation d’Eduardo Camavinga. L’international français fait de moins en moins l’unanimité chez les Merengue, où il a même reculé dans la hiérarchie. Le milieu de terrain de 22 ans pourrait donc partir afin de relancer sa carrière loin de la capitale espagnole. La direction des Rouge-et-Bleu estimeraient son profil comme un renfort de poids pour l’entrejeu de Luis Enrique.