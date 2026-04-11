Mercato - PSG : Le malaise qui va profiter à Paris pour son transfert ?

Le PSG devrait vivre un mercato plutôt animé cet été. En quête de renforts pour l’effectif de Luis Enrique, le club de la capitale a déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. La formation parisienne pourrait notamment profiter d’un certain malaise pour s’attacher les services d’un joueur en particulier.
Le PSG risque très certainement de vivre un mercato assez mouvementé cet été. Ennuyé par de nombreux pépins physiques cette saison, le club de la capitale a vraisemblablement pris conscience des limites de son effectif. Les dirigeants parisiens voudraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique. Dans cette optique, plusieurs noms ont déjà été évoqués, de Joel Ordonez (Club Brugge) à Bruno Fernandes (Manchester United) en passant par Karim Coulibaly (Werder Bremen), Ayyoub Bouaddi (LOSC), Morgan Rogers (Aston Villa) ou encore Enzo Fernandez (Chelsea). Mais ce ne serait pas tout.
Le PSG active une piste... au Real Madrid !
Le PSG aurait en effet activé une autre piste... au Real Madrid ! Les champions d’Europe 2025 se tiendraient en effet à l’affut de la situation d’Eduardo Camavinga. L’international français fait de moins en moins l’unanimité chez les Merengue, où il a même reculé dans la hiérarchie. Le milieu de terrain de 22 ans pourrait donc partir afin de relancer sa carrière loin de la capitale espagnole. La direction des Rouge-et-Bleu estimeraient son profil comme un renfort de poids pour l’entrejeu de Luis Enrique.
Camavinga en plein malaise au Real Madrid ?
Par ailleurs, le PSG pourrait profiter d’un certain malaise qui commence à s’installer autour d’Eduardo Camavinga au Real Madrid. Comme le rapporte SPORT, l’ancien du Stade Rennais commencerait à faire l’objet de certaines critiques concernant son manque de vision tactique ou encore de justesse dans ses passes. Ses erreurs seraient en train de devenir un problème au sein de la Casa Blanca, surtout face à des équipes du calibre du Bayern Munich en Ligue des champions. Le Real Madrid pourrait donc songer à s’en séparer cet été si la situation ne s’améliore pas rapidement. Le PSG, de son côté, garderait un œil attentif sur le dossier. Affaire à suivre...