Mercato - OM : De Zerbi va recruter l’un de ses anciens joueurs ? C’est 29M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Arrivé à l'OM en 2024, Roberto De Zerbi a fini par quitter Marseille en février dernier au cours d'une saison très compliquée. Mais l'entraîneur italien n'a pas mis longtemps avant de rebondir puisqu'il vient de débarquer pour prendre la suite de Tottenham, une autre équipe en difficulté. Et il pourrait bien se tourner vers un profil bien connu pour son recrutement...

Sur le banc de l'OM, Roberto De Zerbi a eu l'habitude de composer avec un effectif très fourni. L'Italien va tenter de redresser la barre en cette fin de saison avec Tottenham, qui veut absolument éviter la relégation. Le club anglais pointe actuellement à la 18ème place de Premier League et une relégation serait une véritable catastrophe. De Zerbi participera ensuite au mercato du club qui pourrait bien se tourner vers un joueur de l'OM...

Mercato - OM : Le transfert très inquiétant annoncé sur RMC ! https://t.co/06Aj1uYXYj — le10sport (@le10sport) April 11, 2026

De Zerbi prêt à recruter un joueur de l'OM ? Recruté en prêt du RB Leipzig l'été dernier, Arthur Vermeeren a fait beaucoup parler de lui à Marseille ces derniers mois. Le jeune Belge a en effet été mis à contribution plus régulièrement sous les ordres de Roberto De Zerbi et son talent a été assez bien remarqué. D'après les informations de Fussballdaten, Tottenham aurait fait du milieu défensif une cible prioritaire de son mercato afin de redynamiser son milieu de terrain. Ce serait en plus un dossier plus facile à régler étant donné que Roberto De Zerbi, qui vient de débarquer à Tottenham, connaît bien le joueur.