Mercato - PSG : La question d’argent qui va profiter à Paris pour le transfert d’un crack ?

Le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, tout en continuant de miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs un crack dans le viseur. Et une question d’argent pourrait bien profiter aux Rouge-et-Bleu sur ce dossier.
Le PSG devrait certainement être actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale a visiblement pris conscience des limites de son effectif actuel, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens aimeraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, tout en continuant à miser sur la jeunesse. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient activé une piste surprenante... au Brésil !
Le PSG s'attaque à un crack brésilien
D’après ESPN Brasil, le PSG ferait en effet partie des prétendants pour Erick Belé. Le milieu offensif de 19 ans plairait aux pensionnaires de la Ligue 1. Palmeiras n’entendrait toutefois pas brader son joyau. Après Endrick et Estevao Willian, le club brésilien aurait fixé son prix à 40M€ pour Erick Belé. Et ce montant pourrait éloigner la concurrence sur ce dossier.
Liverpool est refroidi pour Erick Belé ?
En effet, Liverpool suivrait également avec attention l’évolution d’Erick Belé. Mais comme le rapporte TEAMtalk, les 40M€ réclamés par Palmeiras représenteraient un problème pour les Reds. Les pensionnaires de la Premier League considéreraient ce transfert risqué pour une telle somme d’argent au vu du peu de temps de jeu auquel le crack brésilien a eu droit avec l’équipe première. Par ailleurs, le club de la Mersey aurait d’autres priorités sur le mercato, comme les recrutement d’un nouvel ailier et d’un milieu de terrain central. Le PSG pourrait donc en profiter pour avancer ses pions sur le dossier Erick Belé et prendre de l’avance sur Liverpool. Affaire à suivre...