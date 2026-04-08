Mercato - PSG : La question d’argent qui va profiter à Paris pour le transfert d’un crack ?

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale voudrait offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique, tout en continuant de miser sur la jeunesse. Les dirigeants parisiens auraient d’ailleurs un crack dans le viseur. Et une question d’argent pourrait bien profiter aux Rouge-et-Bleu sur ce dossier.

Le PSG devrait certainement être actif sur le mercato cet été. Le club de la capitale a visiblement pris conscience des limites de son effectif actuel, surtout en cas de pépin physique. Les dirigeants parisiens aimeraient donc offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, tout en continuant à miser sur la jeunesse. Et dans cette optique, les champions d’Europe 2025 auraient activé une piste surprenante... au Brésil !

«Cela a fait ses preuves» : Le PSG frappe fort avec un coup historique ? https://t.co/Zd6lLtriEF — le10sport (@le10sport) April 7, 2026

Le PSG s'attaque à un crack brésilien D’après ESPN Brasil, le PSG ferait en effet partie des prétendants pour Erick Belé. Le milieu offensif de 19 ans plairait aux pensionnaires de la Ligue 1. Palmeiras n’entendrait toutefois pas brader son joyau. Après Endrick et Estevao Willian, le club brésilien aurait fixé son prix à 40M€ pour Erick Belé. Et ce montant pourrait éloigner la concurrence sur ce dossier.