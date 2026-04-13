Mercato - PSG : La décision pour Ousmane Dembélé redoutée par un célèbre consultant !

Pierrick Levallet

L’avenir d’Ousmane Dembélé est assez flou. Le PSG cherche depuis un certain temps à prolonger le contrat du Ballon d’Or 2025. Mais jusqu’à présent, les négociations bloqueraient autour du salaire proposé à l’international français. Une certaine décision de la direction parisienne pour l’attaquant de 28 ans serait d’ailleurs redoutée par un célèbre consultant.

Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2028 chez les Rouge-et-Bleu, le Ballon d’Or 2025 ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il y a quelques semaines maintenant, le club de la capitale a entamé les négociations avec l’attaquant de 28 ans pour prolonger son engagement. Mais les discussions bloqueraient autour d’un détail en particulier.

Mercato - PSG : Une décision est prise pour Ousmane Dembélé, l'annonce à Paris ! https://t.co/cnC0RULTMv — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Ousmane Dembélé, avenir incertain au PSG ? Ousmane Dembélé réclamerait en effet un salaire jugé trop élevé par le PSG. Les champions d’Europe 2025 n’entendraient pas répondre favorablement aux exigences de l’international français pour le moment. Et si jamais les pourparlers venaient à s’éterniser un peu trop, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient acter le départ du champion du monde 2018. Ce scénario serait d’ailleurs redouté par un certain Vincent Moscato.