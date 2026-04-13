Mercato - PSG : La décision pour Ousmane Dembélé redoutée par un célèbre consultant !

L’avenir d’Ousmane Dembélé est assez flou. Le PSG cherche depuis un certain temps à prolonger le contrat du Ballon d’Or 2025. Mais jusqu’à présent, les négociations bloqueraient autour du salaire proposé à l’international français. Une certaine décision de la direction parisienne pour l’attaquant de 28 ans serait d’ailleurs redoutée par un célèbre consultant.
Et si Ousmane Dembélé quittait le PSG à l’issue de la saison ? Sous contrat jusqu’en juin 2028 chez les Rouge-et-Bleu, le Ballon d’Or 2025 ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il y a quelques semaines maintenant, le club de la capitale a entamé les négociations avec l’attaquant de 28 ans pour prolonger son engagement. Mais les discussions bloqueraient autour d’un détail en particulier.
Ousmane Dembélé, avenir incertain au PSG ?
Ousmane Dembélé réclamerait en effet un salaire jugé trop élevé par le PSG. Les champions d’Europe 2025 n’entendraient pas répondre favorablement aux exigences de l’international français pour le moment. Et si jamais les pourparlers venaient à s’éterniser un peu trop, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient acter le départ du champion du monde 2018. Ce scénario serait d’ailleurs redouté par un certain Vincent Moscato.
«Tu sais ce que tu as maintenant mais tu ne sais pas ce que tu auras derrière»
« Ils ne faut pas qu’ils fassent trop les durs avec Dembélé et compagnie, parce que tu sais ce que tu as maintenant mais tu ne sais pas ce que tu auras derrière. Parce que des recrues comme Kvaratskhelia... Le problème avec ces mecs-là, c’est qu’ils ont l’impression qu’à chaque fois qu’ils vont recruter un mec, ça va faire la même opération qu’avec Kvaratskhelia. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça ne marche pas, ça. Donc attention, gardez votre groupe, renforcez le » a confié l’ancien joueur de rugby dans le Super Moscato Show. Reste maintenant à voir ce que le PSG choisira de faire avec Ousmane Dembélé. Affaire à suivre...