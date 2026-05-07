Mercato - PSG : La décision du FC Barcelone à l’origine de l’arrivée de Kylian Mbappé

Pierrick Levallet

En 2017, le PSG a frappé fort sur le mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services de Neymar et de Kylian Mbappé. L’attaquant d’aujourd’hui 27 ans était également pisté par le FC Barcelone à l’époque. Mais la formation catalane a finalement opté pour Ousmane Dembélé, ce qui a amené les Rouge-et-Bleu à recruter le capitaine de l’équipe de France.

Le PSG a étonné son monde lors du mercato estival 2017. Après la remontada contre le FC Barcelone, le club de la capitale a recruté Neymar et Kylian Mbappé. L’international français, qui évoluait alors à l’AS Monaco, était également ciblé par le FC Barcelone à l’époque. Mais finalement, les Blaugrana ont opté pour une autre solution, ce qui a permis aux Rouge-et-Bleu de signer le désormais capitaine de l’équipe de France.

«Les entraîneurs ont opté pour Ousmane Dembélé» « Une offre a été faite à Monaco, qui nous en demandait 180 millions. Finalement, les entraîneurs ont opté pour Ousmane Dembélé » a d’ailleurs expliqué Josep Maria Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Cette décision a fait les affaires du PSG, qui a alors pu foncer sur Kylian Mbappé. Et l’attaquant d’aujourd’hui 27 ans a fait le bonheur des pensionnaires de la Ligue 1 pendant sept ans.