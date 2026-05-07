Mercato - PSG : La décision du FC Barcelone à l’origine de l’arrivée de Kylian Mbappé

En 2017, le PSG a frappé fort sur le mercato. Le club de la capitale s’est attaché les services de Neymar et de Kylian Mbappé. L’attaquant d’aujourd’hui 27 ans était également pisté par le FC Barcelone à l’époque. Mais la formation catalane a finalement opté pour Ousmane Dembélé, ce qui a amené les Rouge-et-Bleu à recruter le capitaine de l’équipe de France.
Le PSG a étonné son monde lors du mercato estival 2017. Après la remontada contre le FC Barcelone, le club de la capitale a recruté Neymar et Kylian Mbappé. L’international français, qui évoluait alors à l’AS Monaco, était également ciblé par le FC Barcelone à l’époque. Mais finalement, les Blaugrana ont opté pour une autre solution, ce qui a permis aux Rouge-et-Bleu de signer le désormais capitaine de l’équipe de France.
«Les entraîneurs ont opté pour Ousmane Dembélé»
« Une offre a été faite à Monaco, qui nous en demandait 180 millions. Finalement, les entraîneurs ont opté pour Ousmane Dembélé » a d’ailleurs expliqué Josep Maria Bartomeu, ancien président du FC Barcelone, dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Cette décision a fait les affaires du PSG, qui a alors pu foncer sur Kylian Mbappé. Et l’attaquant d’aujourd’hui 27 ans a fait le bonheur des pensionnaires de la Ligue 1 pendant sept ans.
L'aventure de Mbappé au PSG s'est mal terminée
Kylian Mbappé a brisé de nombreux records au PSG lors de son passage. Son aventure s’est toutefois mal terminée, puisqu’il est parti libre au Real Madrid lors de l’été 2024. S’en est suivi un clash entre les deux parties parce que celui qui a grandi à Bondy réclamait 55M€ d’impayés lors de sa dernière année. Kylian Mbappé commence d’ailleurs à cristalliser certaines tensions au Real Madrid en ce moment. Certains joueurs auraient du mal à digérer son escapade en Italie pendant sa convalescence. Depuis son départ du PSG, les choses se corsent pour le champion du monde 2018.