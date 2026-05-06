José Mourinho : La clause à 3M€ qui rend son retour au Real Madrid possible ?

Pierrick Levallet

La fin de saison est plutôt délicate au Real Madrid. Le club madrilène devrait se chercher un nouvel entraîneur au terme de l’exercice 2025-2026. L’un des noms évoqués est celui de José Mourinho, qui pourrait faire son retour dans la capitale espagnole. Une clause de 3M€ rendrait d’ailleurs cette hypothèse possible.

Le Real Madrid vit une fin de saison compliquée sur le plan sportif. Le club madrilène va terminer l’exercice 2025-2026 sans avoir remporté le moindre trophée. Les dirigeants merengue devraient donc se mettre en quête d’un nouvel entraîneur sur le mercato. Alvaro Arbeloa ne devrait pas être conservé, et l’un des noms évoqués pour le remplacer est celui de José Mourinho. Et une clause rendrait son retour dans la capitale espagnole possible.

Mourinho au Real Madrid pour 3M€ ? D’après les informations de AS, l’idée de miser sur José Mourinho a mûri du côté de Valdebebas. Au Real Madrid, on considérerait son retour comme la meilleure solution possible pour mener à bien les changements nécessaires au vestiaire de la Casa Blanca. Le média espagnol précise que l’affaire pourrait être possible si les Merengue règlent la clause de 3M€ présente dans le contrat actuel du coach de Benfica.