Kylian Mbappé complètement amoureux d’Ester Exposito : «Elle l’a rendu fou»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours été très discret sur sa vie amoureuse. Alors qu’on a eu très peu d’informations sur les fréquentations du joueur du Real Madrid, voilà qu’il fait aujourd’hui la Une des médias people sur son histoire avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Et voilà qu’entre les deux, ce serait l’amour fou actuellement.

Plus qu’un simple joueur de football, Kylian Mbappé est aujourd’hui un véritable people. Et voilà que l’attaquant du Real Madrid régale actuellement la presse spécialisée pour son histoire d’amour avec Ester Exposito. Alors que cette relation a été exposée au grand jour il y a quelques semaines maintenant, les deux tourtereaux ne se cachent même plus et passent de plus en plus de temps ensemble. Dernièrement, Kylian Mbappé et Ester Exposito se sont envolés pour l’Italie pour profiter, ce qui n’a pas manqué de déclencher la colère des fans du Real Madrid alors que le Français était blessé.

« Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé » L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito n’en finit donc plus de faire faire. Et voilà que la chroniqueuse Valeria Ros s’est exprimée sur ce couple à l’occasion du podcast El Recreo de RTVE. C’est ainsi qu’elle a fait savoir que la relation entre le joueur du Real Madrid et l’actrice espagnole : « Leur relation est pour le moment d'une intensité folle. Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé. Ester Expósito, notre Scarlett Johansson à nous, l'a rendu fou, et il ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive. Il ne pense qu'à elle, tellement il est éperdument amoureux ».