Kylian Mbappé complètement amoureux d’Ester Exposito : «Elle l’a rendu fou»

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours été très discret sur sa vie amoureuse. Alors qu’on a eu très peu d’informations sur les fréquentations du joueur du Real Madrid, voilà qu’il fait aujourd’hui la Une des médias people sur son histoire avec l’actrice espagnole, Ester Exposito. Et voilà qu’entre les deux, ce serait l’amour fou actuellement.
Plus qu’un simple joueur de football, Kylian Mbappé est aujourd’hui un véritable people. Et voilà que l’attaquant du Real Madrid régale actuellement la presse spécialisée pour son histoire d’amour avec Ester Exposito. Alors que cette relation a été exposée au grand jour il y a quelques semaines maintenant, les deux tourtereaux ne se cachent même plus et passent de plus en plus de temps ensemble. Dernièrement, Kylian Mbappé et Ester Exposito se sont envolés pour l’Italie pour profiter, ce qui n’a pas manqué de déclencher la colère des fans du Real Madrid alors que le Français était blessé.
« Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé »
L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et Ester Exposito n’en finit donc plus de faire faire. Et voilà que la chroniqueuse Valeria Ros s’est exprimée sur ce couple à l’occasion du podcast El Recreo de RTVE. C’est ainsi qu’elle a fait savoir que la relation entre le joueur du Real Madrid et l’actrice espagnole : « Leur relation est pour le moment d'une intensité folle. Mbappé est aveuglé par l'amour, complètement aveuglé. Ester Expósito, notre Scarlett Johansson à nous, l'a rendu fou, et il ne se rend même plus compte de ce qui lui arrive. Il ne pense qu'à elle, tellement il est éperdument amoureux ».
« Kylian est très investi dans cette relation ; il est fou amoureux »
Les déclarations n’en finissent plus sur le couple Kylian Mbappé-Ester Exposito. Il y a peu, un proche de l’attaquant du Real Madrid avait déjà expliqué : « Ester Exposito a déjà rencontré des membres de la famille de son compagnon, je crois sa mère et ses amis . Elle a également rencontré certains de ses coéquipiers. Dimanche dernier, Ester s'est rendue au Santiago Bernabéu pour assister au match Real Madrid-Atlético de Madrid et a discuté avec des personnes de l'entourage de Mbappé. Elle semblait parfaitement intégrée au groupe. Kylian est très investi dans cette relation ; il est fou amoureux d'Ester. Ils s'entendent à merveille et partagent de nombreux centres d’intérêt ».