Kylian Mbappé : Des supporters du Real Madrid signent une pétition pour le mettre à la porte, Booba règle ses comptes sur Instagram !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé ne fait visiblement plus l’unanimité chez les supporters du Real Madrid. La dernière pétition en date publiée sur internet ne ment pas. Ils sont plus d’un million à vouloir témoigner du départ du meilleur buteur de la saison du club merengue, soulier d’or européen en titre. Une descente aux enfers seulement deux ans après son départ du PSG qui a fait réagir Booba.

Alors que Kylian Mbappé va seulement boucler sa deuxième saison au Real Madrid, il semblerait qu’un bon nombre de socios merengue en aient déjà marre. Cette saison, ses escapades à Paris et en Italie pendant ses temps de convalescence suite à des blessures ont beaucoup fait parler dans la presse espagnole alors que son équipe se battait afin d’obtenir des résultats en Liga notamment. Son attitude sur et en dehors du terrain agacerait plus d’un supporter du Real Madrid.

«1 million 700 000 signatures pour qu’il dégage du Real Madrid, est-ce que vous vous rendez compte ?» Il n’y a qu’à jeter un coup d’œil sur une pétition lancée il y a quelques heures de la part de certains d’entre eux pour forcer la main aux dirigeants du Real Madrid de le vendre. « Mbappé Out, Fuera » a dépassé le million de signatures. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir le rappeur Booba qui à plusieurs reprises depuis des mois s’en est pris à Kylian Mbappé tant dans ses sons que sur ses réseaux sociaux. Par le biais d’une Story Instagram, l’auteur de Numéro 10 a remis une pièce dans la machine suite à la découverte de ladite pétition. « 1 million 700 000 signatures pour qu’il dégage du Real Madrid, est-ce que vous vous rendez compte ? Il a manqué de respect au PSG qui lui a servi sa carrière sur un plateau d’argent qui lui a passé tous ses caprices ».