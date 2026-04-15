Mercato - PSG : «J’aurais adoré…», ce célèbre buteur qui donne des regrets sur RMC

Axel Cornic

La fin de saison s’annonce une nouvelle fois passionnante pour le Paris Saint-Germain, surtout après la qualification en demi-finale de Ligue des Champions. Mais comme souvent, ce sont surtout les rumeurs de mercato qui font parler du côté du club parisien, avec une star étrangère que certains auraient bien aimé voir débarquer.

Même si Luis Enrique a décidé de fermer les vannes ces dernières années, le PSG a toujours été l’un des acteurs principaux des périodes de mercato. Les plus grands noms de la planète football ont été lié au club parisien à un moment ou à un autre, mais pas tous sont arrivés et c’est notamment le cas d’un international anglais.

Le PSG a trouvé son nouveau porte-bonheur, et son nom va vous surprendre ! https://t.co/uGNu5eINzW — le10sport (@le10sport) April 15, 2026

Le PSG l’a raté Que ce soit en France ou à l’étranger, des nombreux médias ont lancé ou relayé des informations autour d’un intérêt du PSG pour Harry Kane. Ce fut notamment le cas lorsqu’il évoluait encore à Tottenham, club auquel il était très attaché, mais qui ne semblait pas lui donner les moyens de ses ambitions. Il est donc parti en aout 2023, mais pas pour poser ses valises à Paris, puisqu'il a décidé de signer en faveur du Bayern Munich. Et ça se passe plutôt bien, puisque même à 32 l’attaquant cartonne, avec 49 buts en 41 rencontres toutes compétitions confondues cette saison.