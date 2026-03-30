Mercato - PSG : «J’ai eu des discussions», un champion d’Afrique a failli rejoindre Paris !

Alexis Brunet

Depuis l’arrivée du Qatar, le PSG a l’habitude de recruter de très grands joueurs. Il y a quelques années, le club de la capitale s’était notamment attaqué à un champion d’Afrique qui était alors l’un des meilleurs à son poste. L’opération n’avait finalement pas abouti, mais le principal concerné avait confirmé avoir été approché par le champion de France.

L’été dernier, le PSG avait décidé de se renforcer en défense centrale. Afin de préparer l’après-Marquinhos, le club de la capitale avait décidé de miser sur Illia Zabarnyi, qui était alors arrivé contre un chèque de 63M€ en provenance de Bournemouth. Pour le moment le transfert de l’international ukrainien s’avère être un échec, car ce dernier ne s’est pas imposé à Paris et lors de certains matchs il n’apparaît clairement pas au niveau.

Mercato - PSG : Un transfert annulé pour une histoire d'argent https://t.co/Hhga0oEgzh — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

Le PSG a failli recruter un champion d’Afrique Quelques années avant l’arrivée d’Illia Zabarnyi, le PSG voulait s’offrir un autre grand défenseur. Le club de la capitale avait entamé des négociations avec Kalidou Koulibaly lorsque ce dernier était encore à Naples et c’est le champion d’Afrique lui-même (il a remporté la CAN en 2021) qui avait révélé l’intérêt parisien lors d’une interview accordée au Canal Football Club. « Oui, c’est vrai, j’ai eu des discussions avec le PSG. J’ai eu des discussions avec tout le monde. Il y avait beaucoup de clubs intéressés. C’est vrai qu’il y avait le PSG, mais aussi d’autres clubs. C'est quelque chose dont je n’aime pas trop parler souvent mais, oui, c’est vrai, il y a eu de l’intérêt. »