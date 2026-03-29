Mercato - OM : Un joueur «en surpoids» recruté, le vestiaire n’en revenait pas

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

S’il a finalement marqué les esprits lors de son passage à l’OM, un joueur n’avait pas vraiment convaincu le vestiaire au moment de son transfert. Comme l’a expliqué un de ses coéquipiers de cette époque, le principal intéressé était en surpoids à son arrivée et ses débuts à Marseille n’ont pas été évidents.

Diego Maradona, Ruud Gullit et Chris Waddle. À l’été 1989, l’OM réalisait le troisième transfert le cher de l’histoire du football afin de s’attacher les services de l’ancien international anglais (62 sélections), derrière l’Argentin et le Néerlandais. Un joueur au talent exceptionnel qui a marqué les esprits à Marseille, mais qui a eu besoin d'un peu de temps pour cela.

Mercato - OM : Le prochain départ à Marseille annoncé ? Le feuilleton est relancé à l’étranger https://t.co/W7uyncU9Lv — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

« Il était en surpoids, il sort de l’entraînement, il est violet » Car, comme l’a confié Eric Di Meco dans le podcast Ils font Marseille, Chris Waddle était complètement hors de forme au moment de son arrivée à l’OM : « Chris Waddle arrive, on avait déjà repris la saison, il arrive, il est en surpoids, il fait 100° à Marseille, premier entraînement qu’il fait, il était en surpoids, il sort de l’entraînement, il est violet. Violet de chaleur et de méforme. On se dit : “Mais qui c’est cet Anglais ?” »