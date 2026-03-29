Mercato - OM : Marseille prêt à tenter un coup à Arsenal, le premier transfert de l’été fuite dans la presse anglaise ?

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, l’OM devrait encore une fois se montrer actif pour offrir le meilleur effectif possible à Habib Beye pour sa première saison complète à Marseille. Le club phocéen aurait d’ailleurs déjà quelques pistes et l’une d’entre elles mènerait à un joueur d’Arsenal. Une opportunité alléchante, mais cela ne sera pas une simple formalité. Explications.

L’été dernier et encore cet hiver, l’OM n’a pas hésité à mettre le paquet sur le mercato. Pablo Longoria et Medhi Benatia ont fait venir beaucoup de joueurs, mais pour peu de résultats. En effet, le club phocéen s’est fait éliminer prématurément de la Ligue des champions, mais également de la Coupe de France. Les Olympiens n’ont donc plus que la Ligue 1 à jouer et ils sont actuellement troisièmes avec deux points d’avance sur l’OL et le LOSC.

Didier Deschamps : Son calvaire à l’OM confirmé, «il était vraiment dans le dur» https://t.co/H6ZnyJEctF — le10sport (@le10sport) March 29, 2026

L’OM veut s’offrir un joueur d’Arsenal La saison de l’OM est donc très compliquée, d’autant plus que Roberto De Zerbi a quitté son poste et il a été remplacé par Habib Beye. Le technicien marseillais va donc tenter d’arracher la troisième place en Ligue 1 avec l'effectif à sa disposition, mais lors du mercato estival, il y a fort à parier qu’il voudra façonner son groupe à son image. Ce dimanche, Teamtalk dévoile d’ailleurs une potentielle piste marseillaise. La formation du sud de la France serait très intéressée par Gabriel Martinelli, qui n’est qu’un simple remplaçant à Arsenal. L’attaquant de 24 ans pourrait donc débarquer cet été, mais cela n’est pas encore gagné.