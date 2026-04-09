Mercato - PSG : Il a coûté 70M€, «c’est la meilleure recrue de ces 10 dernières années»

Axel Cornic

Très critiqué depuis le début de la saison, le Paris Saint-Germain semble s’être réveillé au meilleur des moments avec deux démonstrations face à Chelsea en huitième, puis face à Liverpool lors du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Et c’est surtout grâce aux cadres de l’équipe, qui semblent avoir retrouvé le niveau qui était le leur il y a un an.

Généralement, on dit que le mercato hivernal n’est pas vraiment le moment opportun pour boucler les meilleures recrues. Certains parlent plutôt de mercato d’ajustement, avec des opérations qui déçoivent souvent, ou au mieux donnent des recrues moyennes. Mais le PSG a fait mentir tout le monde...

PSG : Grande surprise pour l'avenir de Désiré Doué ? https://t.co/31OBr8D0QP — le10sport (@le10sport) April 9, 2026

Kvaratskhelia a de nouveau frappé En janvier 2025, le club parisien a en effet bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, pour 70M€ hors bonus. Le moins que l’on puisse dire c’est que l’ancien du Napoli a totalement transformé le visage du PSG, permettant notamment à Luis Enrique de replacer Ousmane Dembélé dans l’axe de l’attaque. Et ça continue, puisque l’international géorgien a été l’un des joueurs du match lors du quart de finale aller de Ligue des Champions face à Liverpool (2-1), avec notamment un but magnifique.