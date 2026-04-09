«Il est en feu» : Le PSG a touvé son joueur «inarrêtable» pour 70M€ !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le PSG a pris une belle option pour la qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions en s'imposant contre Liverpool au Parc des Princes (2-0). Une rencontre notamment marquée par une prestation individuelle réussie et qui a impressionné tout le monde.

Mercredi soir, le PSG a impressionné contre Liverpool en s'imposant au Parc des Prince 2 buts à 0. Et un joueur s'est montré particulièrement injouable à savoir Khvicha Kvaratskhelia qui se transforme lorsque retentit la musique de la Ligue des champions. Buteur et omniprésent dans le jeu, l'ailier géorgien, recruté pour 70M€ en janvier 2025, confirme qu'il est devenu une référence à son poste. C'est d'ailleurs lui a été élu homme du match lors des trois dernières rencontres du PSG en Ligue des champions. De quoi impressionner Alain Boghossian.

JOÃO NEVES ASSIST IS BEAUTIFUL BUT LOOK AT KVARA MAN 🖤 pic.twitter.com/EZUOEhzJEi — Kingsley (@Sley182) April 8, 2026

Boghossian s'enflamme pour Kvaratskhelia « Il est en feu. Il a été élu meilleur joueur du match, ce n’est pas pour rien. Il est en forme physiquement, il bouge beaucoup, il crée des brèches, il est exceptionnel. Ça peut partir de tous les côtés dans cette équipe qui est bourrée d’individualités mais qui joue pour le collectif. Et Kvaratskhelia, quand il est dans cette forme-là, il est inarrêtable, son but le montre », lance-t-il dans les colonnes du Parisien avant de revenir plus globalement sur la prestation du PSG.