Mercato - PSG : Haaland, Guardiola... Ces révélations de taille sur le dossier Lukaku !

Publié le 12 février 2021 à 12h10 par D.M.

A en croire la presse italienne, le PSG aurait coché le nom de Romelu Lukaku pour remplacer Kylian Mbappé à la fin de la saison. Manchester City serait également sur le coup.

Leonardo s’active en coulisses pour prolonger le contrat de ses deux grosses stars, Neymar et Kylian Mbappé. Dans le cas de l’attaquant brésilien, un accord pourrait intervenir très prochainement, même si selon nos dernières informations exclusives, rien n’est encore signé. Pour Mbappé, la situation est plus délicate pour le directeur sportif du PSG, qui continue à s’entretenir avec le joueur français au sujet de son avenir. Un départ du champion du monde à la fin de la saison reste d’actualité et pour le remplacer, le club de la capitale aurait activé une piste XXL.

Un intérêt de Manchester City pour Lukaku confirmé