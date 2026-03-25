Mercato - PSG : Deux joueurs recrutés pour 95M€, la grosse opération préparée avec un club de Ligue 1 ?

Axel Cornic

Depuis le début du projet QSI en 2011, le Paris Saint-Germain nous avait habitué à des sessions de mercato très agitées. Récemment, les recrues ont toutefois drastiquement diminué, surtout parce que Luis Enrique a souhaité garder un effectif stable. Mais ça pourrait bien évoluer dès cet été, avec un gros coup qui semble déjà se dessiner...

Est-ce qu’on va enfin avoir droit à un gros mercato du côté de Paris ? La saison a montré que l’effectif actuel n’est pas assez étoffé pour pouvoir tenir la cadence d’un calendrier infernal et Luis Enrique pourrait accueillir plusieurs joueurs à l’intersaison. Certains expliquent en effet qu’au sein du PSG on souhaiterait boucler au moins une recrue par ligne.

PSG : Désiré Doué a signé, le contrat qui va lui rapporter 2M€ par an https://t.co/XiJnJozPlw — le10sport (@le10sport) March 25, 2026

Barco et Doué au PSG ? Des pistes commencent déjà à fuiter et c’est notamment le cas en Ligue 1, puisque les Parisiens lorgneraient deux joueurs du RC Strasbourg. D’après les informations de But!, le PSG souhaiterait s’offrir les services de Valentin Barco ainsi que de Guela Doué, frère de Désiré Doué. Via BlueCo, propriétaire du club alsacien, Chelsea aimerait pouvoir garder les deux joueurs, mais l’offensive parisienne s’annonce de taille. On parle en effet d’une offre totale de 100M€.