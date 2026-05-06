«J’entends parler du PSG, mais…», ça va coincer pour une raison surprenante avec Akliouche ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Maghnes Akliouche pourrait donc être le prochain coup de Luis Campos sur le marché des transferts. Mais cette piste menant au milieu offensif de l'AS Monaco laisse Pierre Ménès perplexe, lui qui ne voit pas du tout dans quel registre pourrait évoluer Akliouche au PSG.

Après Bradley Barcola, Désiré Doué ou encore Lucas Chevalier, le PSG pourrait attirer un autre grand talent de Ligue 1 dans ses rangs cet été : Maghnes Akliouche (24 ans). Conformément à la nouvelle politique de recrutement mise en place depuis quelques années par Luis Campos, le PSG se concentre désormais sur des jeunes éléments à fort potentiel, et le profil d'Akliouche aurait donc tapé dans l'oeil du directeur sportif portugais. Foot Mercato indiquait même dernièrement que son nom figurait en très bonne position dans la short-list dressée par le PSG pour cet été, mais il y a peut-être un hic...

« J'ai du mal à l'imaginer au PSG » Dans une vidéo sur sa chaine Youtube, Pierrot le Foot, Pierre Ménès s'interroge plus que jamais sur la pertinence de recruter Maghnes Akliouche au PSG vu ses caractéristiques tactiques : « Monaco va garder Akliouche ? Je pense que s'ils peuvent faire un beau billet sur le transfert d'Akliouche, il le feront. Maintenant j'entends parler du PSG. Je ne vois pas bien à quel poste... Je le trouve trop offensif pour le milieu de terrain et pas assez offensif pour jouer en attaque. J'ai du mal à l'imaginer au PSG mais pourquoi pas... », indique Pierre Ménès, qui estime donc que le dossier Akliouche au PSG pourrait coincer sur ce point précis.