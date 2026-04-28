Mercato - PSG : Continuer ou rester ? Luis Enrique a déjà pris sa décision !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une Ligue des champions historique pour le club avec en outre une Supercoupe d'Europe et une Coupe intercontinentale. L'année 2025 du PSG restera dans les annales du club et Luis Enrique demeurera comme ayant été l'entraîneur à la baguette de ces succès. Et il se pourrait que cette relation professionnelle s'inscrive dans la durée selon un ami d'enfance d'Enrique.

S'étant côtoyé au Sporting Gijon et au FC Barcelone notamment au cours de leurs carrières professionnelles, Luis Enrique et Abelardo ont noué des liens amicaux très forts bien avant cela puisqu'ils se connaissent depuis l'enfance. De quoi permettre à l'ancien défenseur du Barça d'évoquer auprès de L'Equipe l'avenir de l'entraîneur du PSG en connaissance du personnage plus que de cause.

Luis Enrique : « On respecte le Bayern, comme on l’a fait avec Liverpool et Chelsea, mais à mon avis il n’y a pas d’équipe meilleure que nous »



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«Mais tu es à l'aise quand tu es soutenu par tes dirigeants, que tu as cette liberté» Contractuellement lié au PSG jusqu'à l'été 2027, de manière officielle alors qu'officieusement un accord aurait été défini entre les parties concernées pour que Luis Enrique continue sa mission jusqu'en 2030. Au Paris Saint-Germain, le coach espagnol dispose d'une confiance que même au FC Barcelone il n'avait pas eu pendant ses trois années à la tête de l'équipe entre 2014 et 2017. « Au Barça, il a fait de belles choses, surtout l'année du triplé (Liga-Coupe du Roi-Ligue des champions en 2015). Mais tu es à l'aise quand tu es soutenu par tes dirigeants, que tu as cette liberté. Luis a beaucoup de pression, c'est normal. Mais il est très bien à Paris, en confiance ».