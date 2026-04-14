Mercato - PSG : «C’est terminé», la fin est annoncée pour Ousmane Dembélé ?

Pierrick Levallet

Et si Ousmane Dembélé quittait bientôt le PSG ? Les négociations pour sa prolongation sont au point mort pour des raisons financières. Le club de la capitale n’est pas disposé à lui offrir le salaire qu’il réclame. Une certaine règle instaurée par Luis Enrique chez les Rouge-et-Bleu pourrait d’ailleurs sonner la fin de l’aventure du Ballon d’Or 2025 chez les champions d’Europe.

L’histoire d’Ousmane Dembélé au PSG touche peut-être à son terme. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, le club de la capitale a déjà entamé les négociations pour étendre son engagement. Seulement, le dossier est au point mort depuis quelques semaines maintenant. Les positions des deux parties seraient encore trop éloignées sur la question du salaire.

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a le choix entre ces deux destinations ! https://t.co/iPWHTRpLR5 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Les négociations sont bloquées entre Ousmane Dembélé et le PSG Le PSG et Ousmane Dembélé se sont donc donnés rendez-vous à l’issue de la saison pour remettre le sujet sur la table. Le parcours en Ligue des champions pourrait être un élément crucial des pourparlers. En attendant, les champions d’Europe 2025 estiment que les exigences du Ballon d’Or 2025 sont bien trop excessives. Et une règle instaurée par Luis Enrique chez les Rouge-et-Bleu pourrait bien sonner la fin de l’aventure du champion du monde 2018 chez les pensionnaires de la Ligue 1.