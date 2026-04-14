Mercato - PSG : «C’est terminé», la fin est annoncée pour Ousmane Dembélé ?

Et si Ousmane Dembélé quittait bientôt le PSG ? Les négociations pour sa prolongation sont au point mort pour des raisons financières. Le club de la capitale n’est pas disposé à lui offrir le salaire qu’il réclame. Une certaine règle instaurée par Luis Enrique chez les Rouge-et-Bleu pourrait d’ailleurs sonner la fin de l’aventure du Ballon d’Or 2025 chez les champions d’Europe.
L’histoire d’Ousmane Dembélé au PSG touche peut-être à son terme. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2028, le club de la capitale a déjà entamé les négociations pour étendre son engagement. Seulement, le dossier est au point mort depuis quelques semaines maintenant. Les positions des deux parties seraient encore trop éloignées sur la question du salaire.
Les négociations sont bloquées entre Ousmane Dembélé et le PSG
Le PSG et Ousmane Dembélé se sont donc donnés rendez-vous à l’issue de la saison pour remettre le sujet sur la table. Le parcours en Ligue des champions pourrait être un élément crucial des pourparlers. En attendant, les champions d’Europe 2025 estiment que les exigences du Ballon d’Or 2025 sont bien trop excessives. Et une règle instaurée par Luis Enrique chez les Rouge-et-Bleu pourrait bien sonner la fin de l’aventure du champion du monde 2018 chez les pensionnaires de la Ligue 1.
«Dembélé n’a aucune chance d’avoir 3M€»
« Si vous dites que la règle, c’est de donner le plus gros salaire à Luis Enrique et pas à Dembélé, vous dites à tout le monde ‘République des joueurs, c’est définitivement terminé, on a gagné sans superstar, maintenant Ousmane, tu prends ou tu pars’. C’est le PSG qui a la main » a d’abord expliqué Grégory Ascher dans L’Equipe de Greg. « Si vous dérogez à cette règle, Luis Enrique partira de lui-même. C’est lui qui a instauré ça au PSG, qu’il devait avoir les pleins pouvoirs au PSG. Que s’il vient, il peut dire à Neymar de partir... » a alors rebondi le journaliste Loïc Tanzi. « Dans ce cas, ça veut dire que Dembélé n’a aucune chance d’avoir 3M€ par mois. C’est terminé » a donc ajouté l’animateur de l’émission de La Chaîne L’Equipe. Affaire à suivre...