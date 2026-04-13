Mercato - PSG : La signature d’une star annulée à cause... du Ballon d’Or ?

Pierrick Levallet

Le PSG est déjà en train de préparer son mercato. Le club de la capitale a déjà activé quelques pistes sur le marché des transferts. En parallèle, les dirigeants parisiens travailleraient sur certaines prolongations. Mais quelques dossiers bloqueraient, dont celui d’une star en particulier. Sa signature pourrait même finir par être annulée à cause... du Ballon d’Or !

Alors que la saison n’est pas encore terminée, le PSG prépare déjà son mercato pour cet été. Le club de la capitale veut offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique et a donc activé plusieurs pistes sur le marché des transferts. En parallèle, les Rouge-et-Bleu aimeraient régler certains dossiers en interne avant que l’exercice 2025-2026 n’arrive à son terme. Les champions d’Europe 2025 souhaiteraient notamment prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé. Mais les négociations bloqueraient pour des raisons financières. Et sa signature pourrait finir par être annulée à cause... du Ballon d’Or !

Mercato - PSG : Ousmane Dembélé a le choix entre ces deux destinations ! https://t.co/iPWHTRpLR5 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

«Les positions sont trop éloignées» « Mettre des gros salaires pour les joueurs, c’est fini ? C’est le discours du PSG en tout cas. Ils ne veulent pas aller dans ces sommes là (NDLR, 5M€ par mois), alors ils disent que c’est parce qu’il y a le fair-play financier, qu’ils ne peuvent pas le faire parce qu’ils sont trop contraints par les règles de l’UEFA. Ils peuvent l’augmenter. Il est à 1,5M€ aujourd’hui, et ils ont les moyens de le faire monter à 2M€ voire un peu au-dessus. Ils ont discuté déjà avec l’agent d’Ousmane Dembélé, et ils ont tout de suite vu des deux côtés que les positions sont trop éloignées » a d’abord expliqué Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.