Mercato - OM : «Son histoire est finie», le départ qui fait réagir sur RMC

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Une page va se tourner à l’OM l’été prochain, avec le départ acté d’un des joueurs les plus anciens de l’effectif actuel. Les deux parties se sont entendues pour mettre fin à leur collaboration après la Coupe du monde. Une bonne chose selon un consultant qui estime que « son histoire est finie » à Marseille.

On pouvait s’en douter, mais Leonardo Balerdi (27 ans) se dirige bel et bien vers un départ l’été prochain. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM et le joueur ont acté leur séparation lors de la prochaine période de mercato, une information confirmée par le journaliste Florent Germain.

« Il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde » « La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.

🔵⚪ Vers un départ de Balerdi, faut-il s'en réjouir ?



Éric Di Méco : "Je pense que son histoire est finie, j'aurais aimé qu'elle se termine avant. Mais de se réjouir du départ d'un joueur surtout après ce qui lui soit arrivé, c'est trop facile." pic.twitter.com/Kp7CJX3GEO — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) April 13, 2026