Mercato - OM : «Son histoire est finie», le départ qui fait réagir sur RMC

Une page va se tourner à l’OM l’été prochain, avec le départ acté d’un des joueurs les plus anciens de l’effectif actuel. Les deux parties se sont entendues pour mettre fin à leur collaboration après la Coupe du monde. Une bonne chose selon un consultant qui estime que « son histoire est finie » à Marseille.
On pouvait s’en douter, mais Leonardo Balerdi (27 ans) se dirige bel et bien vers un départ l’été prochain. Comme indiqué par Foot Mercato, l’OM et le joueur ont acté leur séparation lors de la prochaine période de mercato, une information confirmée par le journaliste Florent Germain.
« Il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde »
« La tendance, c’est un départ. Il y a déjà une question de timing et de contrat pour Leonardo Balerdi. Il est sous contrat jusqu’en juin 2028, donc fin de contrat dans deux ans. Pour être clair : le conserver dans l’effectif la saison prochaine et donc le laisser arriver à un an de la fin de son contrat serait une vraie faute stratégique de la part du club phocéen. Donc il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction », a expliqué Florent Germain dans le Super Moscato Show sur RMC.
« J’aurais aimé qu’elle se finisse avant »
Dans la foulée, Eric Di Meco a réagi au départ attendu de Leonardo Balerdi, arrivé à l’OM à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund, dans l’émission Rothen s’enflamme : « Ce gamin a joué tout le temps. On ne peut pas lui enlever qu’il a l’amour du club, qu’il s’est toujours battu sur le terrain. Je pense que son histoire est finie, j’aurais aimé qu’elle se finisse avant. Mais de se réjouir du départ d’un joueur, surtout après ce qui lui est arrivé où on lui a sauté dessus à pieds joints alors qu’il était à terre, c’est trop facile. C’était avant qu’il fallait l’ouvrir, pas maintenant. »