Mercato - PSG : C’est confirmé, ce grand nom jouera à Paris la saison prochaine !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Les spéculations vont bon train au sujet du prochain mercato estival qui pourrait bien s'annoncer assez mouvementé pour le PSG. Difficile de savoir de quoi sera vraiment fait l'été du club francilien, mais le journaliste Fabrizio Romano affirme néanmoins avec conviction qu'un attaquant de renom restera au PSG l'an prochain.

Lucas Chevalier, Senny Mayulu, Randal Kolo Muani, Lucas Beraldo, Ibrahim Mbaye... Nombreux sont les joueurs du PSG annoncés sur le départ en vue du prochain mercato estival, une période qui pourrait donc comme d'habitude être très mouvementée pour le club francilien. Ces derniers jours, il a également été question d'un vif intérêt d'Arsenal pour Khvicha Kvaratskhelia (25 ans), l'attaquant géorgien sous contrat jusqu'en 2029 avec le PSG. Mais Fabrizio Romano affirme que l'ancien joueur de Naples jouera toujours à Paris la saison prochaine.

Mercato - PSG : «Des rumeurs qui nous font tous sourire», feuilleton terminé pour un joueur de l’équipe de France ? https://t.co/SWJ9DZI9qN — le10sport (@le10sport) March 30, 2026

Kvaratskhelia ne quittera pas le PSG « Il est capitaine de la Géorgie, il brille de mille feux et fait un travail fantastique au Paris Saint-Germain. Honnêtement, il est peut-être même sous-estimé, car on oublie parfois à quel point il a été régulier au PSG. Des rumeurs circulent à nouveau sur l’intérêt d’Arsenal. Mais ma position est très claire : le PSG n’a aucune intention d’entamer des négociations concernant Kvaratskhelia cet été. Ils l’adorent son attitude, son professionnalisme, sa régularité », indique Romano sur sa chaine Youtube au sujet de Khvicha Kvaratskhelia, qui restera donc forcément au PSG selon le journaliste spécialisé sur le mercato.