Mercato - PSG : Ce coup de fil qui avait interpellé un joueur de Barcelone

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Suite à l’arrivée du Qatar en 2011, le PSG a pu s’offrir certains grands noms de la planète football. Pour cela, le club de la capitale n’a pas hésité à se tourner vers le FC Barcelone. On se souvient bien évidemment du transfert de Neymar, mais le Brésilien n’a pas été le seul. Un ancien Blaugrana était d’ailleurs revenu sur l’appel du PSG qui avait retenu son attention.

Au cours des dernières années, le PSG a régulièrement trouvé son bonheur du côté du FC Barcelone. Ça a encore été le cas lors du dernier mercato hivernal avec le transfert de Dro Fernandez. L’Espagnol a ainsi imité Neymar, mais pas seulement. En effet, d’autres joueurs ont quitté la Catalogne pour rejoindre le PSG. En janvier 2012, ça avait été le cas de Maxwell, qui manquait alors de temps de jeu du côté du Barça.

Mercato - PSG : Départ acté ? Luis Enrique a (déjà) choisi son remplaçant ! https://t.co/xPvKtc2EJ9 — le10sport (@le10sport) March 21, 2026

« J'avoue que ça a attisé ma curiosité » Le latéral gauche a ainsi posé ses valises au PSG, où il s’est rapidement imposé comme un leader. Contacté à l’époque par Leonardo, Maxwell avait rapidement été intéressé par le projet parisien. A l’occasion d’un entretien accordé au Parisien en 2020, le Brésilien racontait : « La première fois que Leonardo m'a appelé, c'était en décembre 2011. A ce moment-là, j'étais au Japon avec le Barça pour le Mondial des clubs. Il me présente le projet du PSG et me dit qu'il veut que j'en fasse partie. C'est le tout premier contact et j'avoue que ça a attisé ma curiosité. Ensuite, on a de nouveau discuté et j'ai pensé que c'était le moment idéal pour rejoindre le Paris Saint-Germain ».