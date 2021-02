Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti tente de plomber les plans de Leonardo !

Publié le 23 février 2021 à 3h45 par A.M.

Auteur d'une saison aboutie, Moise Kean est prêté sans option d'achat par Everton. Et Carlo Ancelotti aimerait le récupérer en fin de saison.

« La Juventus restera toujours mon club de cœur. C’est l’équipe qui m’a tout donné et qui m’a lancé dans le monde du football, je ne rate jamais un match à la télévision. Pour le moment je suis à Paris et je réalise des belles choses. En plus je fais partie d’un groupe magnifique ». Après sa très belle prestation contre le FC Barcelone, Moise Kean évoquait son avenir alors que son prêt au PSG n'est pas assorti d'une option d'achat. Et Leonardo risque d'être en difficulté dans ce dossier.

Ancelotti veut garder Kean