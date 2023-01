Mercato : Proposé au PSG, il est au coeur d'un deal colossal

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Nicolo Zaniolo est sur la sellette à l'AS Rome. Alors qu'il ne serait plus le bienvenu chez les Giallorossi, l'international italien aurait été proposé au PSG. Toutefois, Tottenham compterait griller la priorité au club parisien, ayant proposé trois joueurs différents en échange de Nicolo Zaniolo à la Roma.

Depuis de longs mois, Nicolo Zaniolo vit un calvaire à l'AS Rome. Peu épargné par les pépins physiques, l'international italien serait désormais poussé vers la sortie par les Giallorossi . Et à en croire les dernières informations de Foot Mercato , Nicolo Zaniolo aurait même été proposé au PSG. Toutefois, Tottenham refuserait de laisser filer le milieu de terrain polyvalent de 23 ans vers Paris.

Mercato : Il est proposé au PSG, une grosse offre se prépare https://t.co/C7KxJfLYYt pic.twitter.com/6ZrZKFsb1c — le10sport (@le10sport) January 22, 2023

Nicolo Zaniolo proposé au PSG

D'après les indiscrétions de Football Insider , divulguées ce dimanche après-midi, Tottenham aurait lancé les négociations avec l'AS Rome pour boucler un prêt avec option d'achat de Nicolo Zaniolo. Et pour faire plier les Giallorossi , les Spurs auraient de gros arguments à faire valoir.

Tottenham tente de séduire la Roma avec Bryan Gil