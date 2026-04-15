Mercato - OM : Voilà le directeur sportif idéal, «c’est le meilleur pour Marseille»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Parmi les dossiers mercato brûlants du moment à l'OM, il est bien évidemment question de l'identité du futur directeur sportif étant donné que Medhi Benatia quittera le club en fin de saison. Plusieurs profils sont évoqués avec insistance, et un journaliste a évoqué le candidat idéal pour cette fonction à l'OM.

C'est officiel étant donné que Frank McCourt l'a récemment confirmé : Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur sportif de l'OM à l'issue de la saison, et après la récente nomination du nouveau président Stéphane Richard, il faudra donc également combler ce départ cet été. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours comme celle menant notamment à Mathieu Bodmer, l'actuel directeur sportif du Havre. Et Loïc Tanzi estime d'ailleurs que le dirigeant normand aurait été la personne idéale pour l'OM, même si son arrivée parait peu probable.

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM » « Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM. Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur. Ce n’est pas le meilleur directeur sportif de ceux qu’on entend parce qu’ils ont tous des qualités. Mais pour moi, c’est le meilleur pour Marseille. Il peut prendre le contexte à Marseille. Il peut prendre la suite de Benatia. Pour moi, parmi les pistes annoncées et même si on sait qu’il n’y ira pas, c’est le seul qui peut parler aux joueurs comme le fait Benatia parce qu’il a la façon de parler », a indiqué Tanzi, le journaliste de L'Equipe, dans l'émission L'Equipe de Greg.