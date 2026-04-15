Mercato - OM : Voilà le directeur sportif idéal, «c’est le meilleur pour Marseille»

Parmi les dossiers mercato brûlants du moment à l'OM, il est bien évidemment question de l'identité du futur directeur sportif étant donné que Medhi Benatia quittera le club en fin de saison. Plusieurs profils sont évoqués avec insistance, et un journaliste a évoqué le candidat idéal pour cette fonction à l'OM.
C'est officiel étant donné que Frank McCourt l'a récemment confirmé : Medhi Benatia quittera ses fonctions de directeur sportif de l'OM à l'issue de la saison, et après la récente nomination du nouveau président Stéphane Richard, il faudra donc également combler ce départ cet été. Plusieurs pistes ont été évoquées ces derniers jours comme celle menant notamment à Mathieu Bodmer, l'actuel directeur sportif du Havre. Et Loïc Tanzi estime d'ailleurs que le dirigeant normand aurait été la personne idéale pour l'OM, même si son arrivée parait peu probable.
« Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM »
« Mathieu Bodmer n’ira pas à l’OM. Pour la suite de Benatia, c’est le meilleur. Ce n’est pas le meilleur directeur sportif de ceux qu’on entend parce qu’ils ont tous des qualités. Mais pour moi, c’est le meilleur pour Marseille. Il peut prendre le contexte à Marseille. Il peut prendre la suite de Benatia. Pour moi, parmi les pistes annoncées et même si on sait qu’il n’y ira pas, c’est le seul qui peut parler aux joueurs comme le fait Benatia parce qu’il a la façon de parler », a indiqué Tanzi, le journaliste de L'Equipe, dans l'émission L'Equipe de Greg.
« Grégory Lorenzi serait parfait, mais... »
De son côté, Ludovic Obraniak a également évoqué l'option Grégory Lorenzi pour l'OM : « Je trouve que Grégory Lorenzi serait parfait pour le poste, mais je ne lui souhaite pas. Il est ultra compétent, mais c’est destructeur ce poste à Marseille. Il faut que ces gens-là puissent travailler… Grégory Lorenzi est un très bon directeur sportif parce qu’il a les plein-pouvoirs à Brest. À Marseille, vous êtes dans un entonnoir, vous allez pouvoir travailler mais dans un espace très restreint. Donc je ne lui souhaite pas parce qu’il n’aura pas l’espace nécessaire. […] Mathieu Bodmer ça aurait été top, mais en tant qu’ancien du PSG c’est compliqué pour lui. Il est trop sur les valeurs », assure l'ancien joueur du LOSC. Reste donc à savoir qui sera l'heureux élu à l'OM...