Mercato - OM : Une star de l’équipe de France voulait partir, «je ne reviendrai pas en arrière»

L'OM a parfois été obligé dans son histoire de gérer des envies de départ qui ont secoué les périodes de mercato, et c'est très précisément ce qu'il s'est passé durant cet été 2006 avec un taulier de l'équipe de France à la carrière brillante. Cet élément indispensable du secteur offensif de l'OM avait publiquement affiché son envie de changer de club... Explications.
Les faits remontent à l'été 2006, alors que l'équipe de France venait tout juste de perdre la finale de la Coupe du Monde contre l'Italie avec le célèbre coup de boule de Zinedine Zidane sur Marco Materazzi. L'un des joueurs de l'OM, qui avait joué un rôle majeur dans ce beau parcours des Bleus au Mondial, accordait une interview à Téléfoot le 4 août afin de faire part de son envie de quitter au plus vite le stade Vélodrome. Et cet attaquant de l'OM avouait d'ailleurs avoir déjà choisi sa future destination. Ce joueur, c'était Franck Ribéry, la star montante de l'équipe de France à cette époque.
« Mon souhait c'est de quitter Marseille »
« Mon souhait c'est de quitter Marseille. Je souhaite partir parce que j'ai envie de gagner d'autres choses, j'ai envie de jouer la Ligue des champions, j'ai envie de continuer à évoluer, j'ai envie d'avoir autour de moi de grands joueurs. Pour moi c'est important. Les dirigeants de Marseille savent où j'ai envie d'aller, et le club où j'ai envie de signer le sait aussi. Maintenant c'est à eux (les deux clubs) de trouver un accord. Mon choix est pris, je ne reviendrai pas en arrière », avait lâché Franck Ribéry en cet été 2006, lui qui portait les couleurs de l'OM depuis un an à peine.
« Pour l'instant l'OM n'est pas un grand club »
Et Ribéry avait d'ailleurs tenu à souligner son attachement au club phocéen en dépit de cette décision de partir : « Mais je n'oublie pas qu'ici c'était mon club. J'aimais ce club, j'aimais les supporteurs parce que c'est vraiment un public extraordinaire. Je pense que c'est le meilleur public de France. Je ne retiens que des bons souvenirs et j'espère qu'ils pourront me comprendre. Je sais qu'il y aura des supporteurs un peu déçus, mais je suis jeune, j'ai 23 ans, j'ai envie de continuer à prendre du plaisir, de passer à autre chose, de voir un peu ce qu'est la Ligue des champions, de gagner des titres. Je sais que Marseille, par la suite, tout doucement, va revenir parmi les grands clubs, mais pour l'instant ce n'est pas le cas », précisait l'attaquant de l'OM. Mais finalement, Franck Ribéry n'avait quitté le Vélodrome qu'un an plus tard, en 2007, pour signer au Bayern Munich...