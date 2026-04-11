Mercato - OM : Une catastrophe balancée en direct à la radio ?

La fin de saison s'annonce particulièrement agitée du côté de l'OM, et une non-qualification du club phocéen pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait s'avérer catastrophique en vue du mercato estival. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un célèbre consultant en direct à la radio jeudi soir...
Et si l'OM était obligé de vendre l'ensemble de ses joueurs de valeur afin de sauver sa peau lors du prochain mercato estival ? C'est le scénario catastrophe qui a été évoqué par Daniel Riolo jeudi soir en direct au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Le célèbre consultant a imaginé ce qu'il pourrait se passer à l'OM dans les mois à venir si Habib Beye ne parvient pas à valider la place de son équipe sur le podium, synonyme de non-participation à la prochaine Ligue des Champions. Et cela aurait forcément de conséquences sur le mercato selon Riolo.
« Ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM »
« La saison est en train de se terminer de façon un peu cabossée. Le sportif, on sait qu’il y a la tête ailleurs pour le directeur sportif puisqu’il va s'en aller. Nouveau président. S’il n'y a pas la Ligue des Champions, mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer la saison prochaine… Là, il y a plusieurs joueurs que tu ne peux pas garder, tu dois tout revoir à la baisse. Là, ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM », a indiqué Daniel Riolo, qui promet donc un exode des meilleurs joueurs de l'OM cet été en cas d'absence de Ligue des Champions.
« Maintenant, c’est sur le terrain que ça doit être bien »
Et Riolo en a également profiter pour évoquer longuement le cas Habib Beye en tant qu'entraîneur de l'OM : « Habib, on ne va pas le découvrir aujourd’hui, il parle très bien. Ses confs, c’est magnifique, c'est du velours, les mots sortent et on ne va pas lui demander d’arrêter d’être intelligent. C’est sa personnalité, il est comme ça, il s’exprime très bien. Son analyse du foot est toujours nickel, sa vision du foot… Il a tout bien, il coche toutes les cases. C'est le gendre idéal. Sauf que maintenant, j’en ai un peu plus rien à cirer parce que tout ça on le sait. Maintenant, ce que je veux, c’est une équipe sur le terrain qui va aller gagner tous les matchs. Je veux la concrétisation du beau discours en acte. Pour l’instant, ce qui a de mieux à l’OM en dehors de ce match à Monaco, c’est la conf de Beye. C’est l'endroit où on va va, c'est le salon intéressant parce que tu entends un coach. Maintenant, c’est sur le terrain que ça doit être bien », a-t-il précisé. Le message est passé...