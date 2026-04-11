Mercato - OM : Une catastrophe balancée en direct à la radio ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La fin de saison s'annonce particulièrement agitée du côté de l'OM, et une non-qualification du club phocéen pour la prochaine édition de la Ligue des Champions pourrait s'avérer catastrophique en vue du mercato estival. C'est en tout cas ce qu'a annoncé un célèbre consultant en direct à la radio jeudi soir...

Et si l'OM était obligé de vendre l'ensemble de ses joueurs de valeur afin de sauver sa peau lors du prochain mercato estival ? C'est le scénario catastrophe qui a été évoqué par Daniel Riolo jeudi soir en direct au micro de l'After Foot, sur RMC Sport. Le célèbre consultant a imaginé ce qu'il pourrait se passer à l'OM dans les mois à venir si Habib Beye ne parvient pas à valider la place de son équipe sur le podium, synonyme de non-participation à la prochaine Ligue des Champions. Et cela aurait forcément de conséquences sur le mercato selon Riolo.

Vente OM : Frank McCourt annonce le nom des futurs propriétaires ? https://t.co/9Rca32lXu4 — le10sport (@le10sport) April 10, 2026

« Ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM » « La saison est en train de se terminer de façon un peu cabossée. Le sportif, on sait qu’il y a la tête ailleurs pour le directeur sportif puisqu’il va s'en aller. Nouveau président. S’il n'y a pas la Ligue des Champions, mon dieu, qu’est-ce qu’il va se passer la saison prochaine… Là, il y a plusieurs joueurs que tu ne peux pas garder, tu dois tout revoir à la baisse. Là, ce n’est pas beau ce qui s’annonce pour l’OM », a indiqué Daniel Riolo, qui promet donc un exode des meilleurs joueurs de l'OM cet été en cas d'absence de Ligue des Champions.