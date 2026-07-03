Mercato - OM : Un transfert a capoté à la dernière minute !

Alexis Brunet

Cet été, l’OM est dans l’obligation de vendre plusieurs joueurs compte tenu de ses difficultés financières. Le club phocéen était d’ailleurs dernièrement en négociations avec une équipe qatari qui était intéressée par Nayef Aguerd. Finalement, la vente du défenseur marocain de 30 ans est tombée à l’eau car l’équipe intéressée n’avait pas les fonds pour boucler le transfert.

Progressivement, le nouvel OM se met en place. Après une dernière saison très compliquée, le club phocéen a changé beaucoup de choses, avec en premier lieu l’arrivée de Stéphane Richard comme président. Il y a quelques semaines, c’est Grégory Lorenzi qui a posé ses valises à Marseille et mercredi la formation olympienne a annoncé l’arrivée de Bruno Genesio comme coach, pour remplacer Habib Beye. L’OM peut maintenant se tourner vers son mercato, qui sera placé sous le signe des économies.

Aguerd a failli quitter l’OM En proie à de grosses difficultés financières, l’OM cherche en priorité à vendre des joueurs. Ainsi, de nombreux cadres pourraient s’en aller et dernièrement c’est Nayef Aguerd qui a failli quitter Marseille. Le défenseur central, qui dispose dans son contrat d’une clause de sortie de 15M€, était dans le viseur d’Al-Sadd selon les informations de Foot Mercato. Finalement, le deal a capoté car le club qatari n’avait pas les moyens d’offrir 15M€ pour le Marocain et un échange avec Mohamed Camara plus de l’argent a été proposé, mais cela n’a pas été accepté par la direction marseillaise.