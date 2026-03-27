Mercato - OM : Un phénomène à 17M€ en attaque, Marseille a raté le coche ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant l’été dernier, l’OM a finalement enregistré le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat à Al-Qadsiah, mais aurait eu l’opportunité d’en recruter un autre. Un joueur qui est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, mais les dirigeants marseillais n’auraient pas pris cette option au sérieux.

Arrivé à Strasbourg l’été dernier en provenance du Deportivo Alavés dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€, Joaquin Panichelli est assurément une des grosses surprises de cette saison en Ligue 1. Une saison que malheureusement l’attaquant âgé de 23 ans ne pourra pas disputer jusqu’à son terme. Convoqué avec l’Argentine lors de cette trêve internationale, le joueur du RCSA s’est gravement blessé au genou et manquera le reste de l’exercice 2025-2026, ainsi que la Coupe du monde.

Mercato - OM : Il «met tout en œuvre» pour régler ce problème d’argent et quitter Marseille ! https://t.co/D7HWhH5Euz — le10sport (@le10sport) March 27, 2026

« Marseille l’a refusé en juin 2025 » Un terrible coup dur pour celui qui, grâce à son doublé sur la pelouse du FC Nantes (3-2) juste avant la trêve internationale, s’était emparé de la première place au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (16), juste devant Mason Greenwood (15). Deux joueurs qui auraient d’ailleurs pu évoluer ensemble cette saison. En effet, d’après les informations de But Football Club, l’OM aurait eu l’opportunité de s’attacher les services de Joaquin Panichelli au mois de juin dernier.