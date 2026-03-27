Mercato - OM : Un phénomène à 17M€ en attaque, Marseille a raté le coche ?

À la recherche d’un attaquant l’été dernier, l’OM a finalement enregistré le retour de Pierre-Emerick Aubameyang, libéré de son contrat à Al-Qadsiah, mais aurait eu l’opportunité d’en recruter un autre. Un joueur qui est l’actuel meilleur buteur de Ligue 1, mais les dirigeants marseillais n’auraient pas pris cette option au sérieux.
Arrivé à Strasbourg l’été dernier en provenance du Deportivo Alavés dans le cadre d’un transfert estimé à 17M€, Joaquin Panichelli est assurément une des grosses surprises de cette saison en Ligue 1. Une saison que malheureusement l’attaquant âgé de 23 ans ne pourra pas disputer jusqu’à son terme. Convoqué avec l’Argentine lors de cette trêve internationale, le joueur du RCSA s’est gravement blessé au genou et manquera le reste de l’exercice 2025-2026, ainsi que la Coupe du monde.
« Marseille l’a refusé en juin 2025 »
Un terrible coup dur pour celui qui, grâce à son doublé sur la pelouse du FC Nantes (3-2) juste avant la trêve internationale, s’était emparé de la première place au classement des meilleurs buteurs de Ligue 1 (16), juste devant Mason Greenwood (15). Deux joueurs qui auraient d’ailleurs pu évoluer ensemble cette saison. En effet, d’après les informations de But Football Club, l’OM aurait eu l’opportunité de s’attacher les services de Joaquin Panichelli au mois de juin dernier.
« Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros »
« Marseille l’a refusé en juin 2025. Pablo Longoria n’a jamais répondu à son agent alors qu’il était disponible à 16 millions d’euros. Ils ne l’ont pas pris au sérieux car il jouait en deuxième division espagnole et ont préféré miser 35M€ sur Igor Paixao », a indiqué une source proche du dossier. Difficile de savoir que Joaquin Panichelli s’imposerait de la sorte dans le championnat de France, lui qui intéresserait désormais plusieurs grands clubs européens, notamment le FC Barcelone et l’Atlético Madrid, et pourrait définitivement avoir échappé à l'OM.