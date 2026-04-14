Mercato - OM : Un nouvel entraîneur déjà proposé pour remplacer Habib Beye !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement engagé jusqu’en juin 2027 au poste d’entraîneur de l’OM, Habib Beye sera-t-il remplacé dès cet été par un profil plus expérimenté ? Les spéculations vont bon train au sujet de l’avenir du coach sénégalais, et un ancien joueur iconique de l’OM suggère d’ailleurs le nom d’un autre technicien pour venir remplacer Beye en fin de saison.

Nommé sur le banc de l’OM en février dernier suite au départ de Roberto De Zerbi, Habib Beye affiche pour l’instant un ratio assez irrégulier à la tête du club phocéen (4 défaites, 4 victoires), et son avenir est au cœur des interrogations. En cas de non-qualification de l’OM pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, Beye pourrait déjà être éjecté afin de laisser place à un nouvel entraîneur, et cette décision appartiendra notamment à Stéphane Richard, le nouveau président de l’OM.

«C'est quasiment fait» avec l'OM : La blague lâchée pour répondre à la rumeur de son arrivée https://t.co/vp3T9LUwN1 — le10sport (@le10sport) April 13, 2026

Cissé valide le nouveau président de l’OM Interrogé sur le plateau de La Chaine L’EQUIPE, Djibril Cissé a évoqué l’actualité chaude de l’OM, et notamment la nomination du nouveau président Stéphane Richard : « Le fait qu’il ne s’y connaisse pas trop en football, moi ça me va parce que ça veut dire qu’il va être obligé de prendre une pointure en directeur sportif. Il devra prendre quelqu’un qui s’y connaît et qui a les contacts. Il va être obligé », indique l’ancien numéro 9 de l’OM, qui suggère ensuite le profil d’un nouveau coach plus expérimenté pour cet été si Habib Beye venait à être limogé par la nouvelle direction du club marseillais.