«Harry Kane dans sa poche», le gros coup réalisé au PSG !

Axel Cornic

Pour la deuxième saison consécutive, le Paris Saint-Germain a réussi à se hisser jusqu’en finale de la Ligue des Champions. Le parcours des Parisiens n’a pas été simple puisqu’ils ont notamment dû éliminer Liverpool, Chelsea, mais surtout le Bayern Munich, dans une double confrontation en demi-finale qui a impressionné les observateurs.

Il est loin le temps où le PSG se retrouvait sous le feu des critiques. Les hommes de Luis Enrique ont su se réveiller au meilleur des moments, avec des prestations de très haut niveau en phase finale de la Ligue des Champions. Et cela a notamment été le cas en demi-finale contre le Bayern Munich, annoncé comme l’un des favoris de la compétition.

La masterclass de Willian Pacho La demi-finale aller a été salué unanimement comme l’un des meilleurs matchs de football des dernières années, avec Paris qui a su s’en tirer avec un but d’avance (5-4). Tout le monde s’attendait donc à un nouveau spectacle pour le match retour, mais les choses ont été un peu différentes, avec une rencontre plus fermée. Le PSG s’est notamment appuyé sur sa défense et Willian Pacho, devenu depuis sa signature lors de l’été 2024 l’un des meilleurs au monde à son poste de défenseur central.