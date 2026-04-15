Mercato - OM : Un départ déjà acté, «il s'est cramé le cerveau à Marseille»

Le prochain mercato estival promet déjà d'être relativement agité du côté de l'OM, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs cadres de l'effectif sont annoncés partants vu la situation financière actuelle du club, et Daniel Riolo a évoqué l'un des dossiers chauds du mercato qui s'annonce à l'OM.
Ça risque de bouger assez fortement à l'OM cet été, comme le club phocéen en a d'ailleurs pris l'habitude à chaque période de mercato. En cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, la situation économique du club serait particulièrement préoccupante, et il faudra s'attendre à des grands départs. Selon les dernières tendances, et ce peu important le scénario de fin de saison, Leonardo Balerdi (27 ans) quittera l'OM en accord avec sa direction. Daniel Riolo a évoqué la situation du défenseur central argentin lundi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.
« Il a trop morflé »
« Le départ de Balerdi ? C'est une bonne décision. Personnellement, il n'est pas fini, mais son histoire avec l'OM oui parce qu'il a trop morflé. Je n'exclus pas que ce gars-là soit bon ailleurs. Je pense qu'il s'est cramé le cerveau à Marseille. Il peut réussir ailleurs loin de cette pression devenue toxique », lâche Daniel Riolo, qui estime donc qu'une séparation est la meilleure option possible entre Leonardo Balerdi et l'OM vu son niveau de jeu actuel.
L'Italie, l'Espagne ou l'Arabie Saoudite ?
Et toujours au micro de l'After Foot, l'agent de joueurs Yvan Le Mée a analysé la situation de Leonardo Balerdi et les options qui pourraient s'offrir à lui après l'OM : « S'il y avait eu des offres et des propositions, vous imaginez bien qu'il serait déjà parti. L'OM a perdu juste 101M€ l'année dernière. T'imagines bien que s'il y avait eu 20M€ sur Balerdi, il partait en DHL ou en UPS. Balerdi aujourd'hui ne peut pas jouer en Allemagne, ni en Angleterre, il peut jouer en Espagne ou en Italie. Ou en Arabie saoudite », explique-t-il. Affaire à suivre...