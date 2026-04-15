Mercato - OM : Un départ déjà acté, «il s'est cramé le cerveau à Marseille»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le prochain mercato estival promet déjà d'être relativement agité du côté de l'OM, et notamment dans le sens des départs. Plusieurs cadres de l'effectif sont annoncés partants vu la situation financière actuelle du club, et Daniel Riolo a évoqué l'un des dossiers chauds du mercato qui s'annonce à l'OM.

Ça risque de bouger assez fortement à l'OM cet été, comme le club phocéen en a d'ailleurs pris l'habitude à chaque période de mercato. En cas de non-qualification pour la Ligue des Champions, la situation économique du club serait particulièrement préoccupante, et il faudra s'attendre à des grands départs. Selon les dernières tendances, et ce peu important le scénario de fin de saison, Leonardo Balerdi (27 ans) quittera l'OM en accord avec sa direction. Daniel Riolo a évoqué la situation du défenseur central argentin lundi soir au micro de l'After Foot, sur RMC Sport.

Leonardo directeur sportif de l’OM ? Un journaliste en a parlé avec lui et donne sa réponse ! https://t.co/Zrd3q6cD4I — le10sport (@le10sport) April 14, 2026

« Il a trop morflé » « Le départ de Balerdi ? C'est une bonne décision. Personnellement, il n'est pas fini, mais son histoire avec l'OM oui parce qu'il a trop morflé. Je n'exclus pas que ce gars-là soit bon ailleurs. Je pense qu'il s'est cramé le cerveau à Marseille. Il peut réussir ailleurs loin de cette pression devenue toxique », lâche Daniel Riolo, qui estime donc qu'une séparation est la meilleure option possible entre Leonardo Balerdi et l'OM vu son niveau de jeu actuel.