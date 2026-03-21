Mercato - OM : Pensant à un canular, ce consultant sur La Chaine L’Equipe faisait tomber à l’eau son propre transfert

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, l’OM est l’un des clubs emblématiques du football français. Rejoindre Marseille est ainsi un objectif pour beaucoup de joueur et quand la formation olympienne vous appelle, il est difficile de dire non. Mais voilà que certains coups de fils ne se sont pas très bien passés. Résultat : un transfert à l’OM a notamment échoué pour un ex-joueur qu’on retrouve aujourd’hui sur La Chaine L’Equipe.

Avec ses émissions L’Equipe de Greg ou encore L’Equipe du Soir, La Chaine L’Equipe donne notamment la parole à d’anciens joueurs qui viennent ainsi analyser l’actualité du football grâce à leur expérience. C’est ainsi qu’on peut notamment retrouver Benoit Trémoulinas, Jérôme Alonzo ou encore Ludovic Obraniak. Quand il était joueur, ce dernier avait notamment porté le maillot de de Metz, du LOSC ou encore des Girondins des Bordeaux. Une liste sur laquelle on aurait également pu ajouter l’OM.

« L'OM va rentrer dans la danse et José Anigo va m’appeler » Il y a quelques années de cela, l’OM s’était en effet intéressé à Ludovic Obraniak. Le fait est que cela ne s’est jamais fait avec le désormais consultant pour La Chaine L’Equipe. Pourquoi ? En 2020, l’ex-milieu de terrain avait raconté les coulisses de ce dossier, expliquant alors dans un premier temps pour Le Phocéen : « C'était en janvier 2007. Je sortais de six mois incroyables avec Metz, on était largement premiers de Ligue 2. Lille entre en contact avec mon agent, on se met rapidement d'accord avec Claude Puel. C'est alors que mon agent me laisse un message vocal pour me prévenir que l'OM va rentrer dans la danse et que José Anigo va m'appeler. Problème, à l'époque, je ne consultais absolument pas mes messages vocaux. Autre problème, mes potes, qui savaient que j'étais sur le départ, n'arrêtaient pas de me téléphoner pour me faire des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des directeurs sportifs ».