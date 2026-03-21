Mercato - OM : Pensant à un canular, ce consultant sur La Chaine L’Equipe faisait tomber à l’eau son propre transfert

Aujourd’hui, l’OM est l’un des clubs emblématiques du football français. Rejoindre Marseille est ainsi un objectif pour beaucoup de joueur et quand la formation olympienne vous appelle, il est difficile de dire non. Mais voilà que certains coups de fils ne se sont pas très bien passés. Résultat : un transfert à l’OM a notamment échoué pour un ex-joueur qu’on retrouve aujourd’hui sur La Chaine L’Equipe.
Avec ses émissions L’Equipe de Greg ou encore L’Equipe du Soir, La Chaine L’Equipe donne notamment la parole à d’anciens joueurs qui viennent ainsi analyser l’actualité du football grâce à leur expérience. C’est ainsi qu’on peut notamment retrouver Benoit Trémoulinas, Jérôme Alonzo ou encore Ludovic Obraniak. Quand il était joueur, ce dernier avait notamment porté le maillot de de Metz, du LOSC ou encore des Girondins des Bordeaux. Une liste sur laquelle on aurait également pu ajouter l’OM.
« L'OM va rentrer dans la danse et José Anigo va m’appeler »
Il y a quelques années de cela, l’OM s’était en effet intéressé à Ludovic Obraniak. Le fait est que cela ne s’est jamais fait avec le désormais consultant pour La Chaine L’Equipe. Pourquoi ? En 2020, l’ex-milieu de terrain avait raconté les coulisses de ce dossier, expliquant alors dans un premier temps pour Le Phocéen : « C'était en janvier 2007. Je sortais de six mois incroyables avec Metz, on était largement premiers de Ligue 2. Lille entre en contact avec mon agent, on se met rapidement d'accord avec Claude Puel. C'est alors que mon agent me laisse un message vocal pour me prévenir que l'OM va rentrer dans la danse et que José Anigo va m'appeler. Problème, à l'époque, je ne consultais absolument pas mes messages vocaux. Autre problème, mes potes, qui savaient que j'étais sur le départ, n'arrêtaient pas de me téléphoner pour me faire des canulars téléphoniques en se faisant passer pour des directeurs sportifs ».
« Je raccroche »
Et voilà que quand José Anigo a appelé Ludovic Obraniak, ça s’était mal passé. « Quand je reçois un coup de fil avec l'accent marseillais, je laisse parler puis je dis : "non mais vraiment pour un accent marseillais il est plutôt mal imité". Et je raccroche. Le lendemain, mon agent me demande ce qu'il en est du coup de fil. Du coup, j'écoute son message vocal et réalise trop tard que j'avais eu le vrai José Anigo au téléphone », poursuivait alors l’ancienne cible de l’OM qui n’aura ensuite jamais eu de nouvelle du club phocéen qui aurait alors privilégié un autre joueur.