Mercato - OM : «Pas une bonne idée», Daniel Riolo critique une grosse recrue de l’été dernier !

Axel Cornic

Comme souvent, l’Olympique de Marseille a été l’un des acteurs principaux du dernier mercato estival. Ils sont près d’une douzaine à avoir débarque dans la cité phocéenne durant cette période du marché des transferts, mais pas tous ont apporté satisfaction et c’est notamment le cas de l’une des plus grosses recrues.

Les déceptions sont nombreuses à Marseille. L’échec du projet mené par Roberto De Zerbi est encore dans toutes les têtes, avec Frank McCourt qui doit quasiment tout reconstruire en vue de la saison prochaine. Mais à l’OM ce sont surtout les joueurs le problème et on l’a une nouvelle fois vu face à l’AS Monaco (2-1), avec une deuxième défaite consécutive en Ligue 1.

L’OM a cherché à remplacer Mason Greenwood, «c’est raté» https://t.co/kjJsfh6t4i — le10sport (@le10sport) April 6, 2026

« Malheureusement on le constate, ce n’est pas une bonne idée » Sur le terrain, on retrouvait notamment Benjamin Pavard, dont le rôle de titulaire n'a pas été affecté par le changement d’entraineur. Le problème, c’est que l’international français est très loin de ce qu’on pouvait attendre de lui, puisqu’il a couté quelques points importants à l’OM cette saison. Et ce n’est pas sa prestation face à Monaco qui va changer les choses. « Pavard, moi je pense qu’on avait le droit de trouver que c’était une bonne idée de le faire revenir, dernière année de foot pour lui en Ligue 1, malheureusement on le constate, ce n’est pas une bonne idée » a lâché Daniel Riolo sur RMC, après la rencontre.